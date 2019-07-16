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Рубрика: Власть

Стали известны обязанности Евкурова на посту замминистра обороны РФ

Заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров будет ответственным за боевую подготовку Вооруженных сил РФ и безопасность полетов военной авиации. Информация о том, какие органы военного управления, подчинены непосредственно новому замминистра, появилась на сайте ведомства.

Напомним, бывший глава Ингушетии получил назначение на пост заместителя министра только в июле. Вместе с этим ему было присвоено завание генерал-лейтенанта.

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Юнус-Бек Евкуров до того, как возглавил Ингушетию в 2008 году, служил на разных командных должностях в ВС РФ. В 2000-м он получил звание Героя России - за мужество и героизм при исполнении воинского долга. С 2004-го был начальником разведки - замначальника штаба Приволжско-Уральского военного округа.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны
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