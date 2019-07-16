Георадар помог понять, как выглядела легендарная столица Нубии

Новости

Видео: в погоне за лайками австралиец случайно сжег свою машину 11:03
В Санкт-Петербурге стартует VI Форум регионов Беларуси и России 11:02
"Северный поток" остановят на плановое техобслуживание до конца июля 11:00
В Чечне упавший на дом Ан-2 оставил без света несколько сел 11:00
Умер выдающийся художник-постановщик Стален Волков 10:59
Тюменские ученые определили возраст древнего кедрового бора 10:54
Метеорологи: Воздух в Красноярске очистится от дыма в среду 10:44
В Нижегородской области задержали подозреваемых в похищении человека 10:38
На Камчатке полицейский выманил у иностранки 2,3 миллиона рублей 10:35
Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров 10:33
Ford заменит Mondeo, S-Max и Galaxy одной моделью - кроссовером 10:22
В эфире НТВ показали "мертвые души" кандидатов в Мосгордуму 10:19
В Евпатории здание армянской церкви передано верующим 10:16
В Красноярском крае появятся туры на Северный полюс 10:13
Бывшего вице-губернатора Новгородчины осудили за взятку в 17 миллионов 10:10
Над Черным морем в районе Сочи ожидаются смерчи 09:57
На Чукотке огонь охватил 14 тысяч гектаров леса 09:56
На сына уральского депутата завели дело после ДТП с двумя погибшими 09:55
В Турции ответили на санкции Евросоюза 09:51
В воздухе Красноярска почти втрое превышена концентрация вредных веществ 09:50
СК проверит причины падения самолета на дом в Чечне 09:47
Туристка из Германии трое суток прожила в забайкальской тайге 09:41
Фото: В Ижевске устраняют последствия ночной непогоды 09:40
Украинский депутат рассказал о гостеприимном приеме в России 09:37
Пакистан открыл воздушное пространство для гражданского транспорта 09:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
Банк России изменил схему раскрытия данных о подозрительных операциях
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
В "РГ" пройдет пресс-конференция замруководителя ФАС России
16.07.2019 09:26
Рубрика: Культура

Георадар помог понять, как выглядела легендарная столица Нубии

Текст: Денис Передельский
Фото: S. Lenarczyk / University of Warsaw’s Centre for Mediterranean Archaeology Фото: S. Lenarczyk / University of Warsaw’s Centre for Mediterranean Archaeology
Фото: S. Lenarczyk / University of Warsaw’s Centre for Mediterranean Archaeology

Команда польских археологов при помощи геофизических исследований сумела обнаружить руины таинственно исчезнувшей древней столицы Нубийского царства и восстановить его планировку.

Об открытии рассказывает Archaeology News Network. Геофизическое исследование было проведено на месте раскопок Старой Донголы - легендарной столицы средневековой Нубии, расположенной на территории современного Судана. В частности, здесь располагалась столица государства Мукурра. Считается, что она была возведена еще в VI веке.

Фото: ICRA Art
Открыт новый род динозавров с утиным клювом

Польская экспедиция проводит ее изучение с 1964 года. За это время было раскопано множество руин зданий различных периодов. Загадкой оставалась точная планировка Старой Донголы.

Восстановить ее при помощи традиционных археологических методов не удалось. Поэтому ученые сканировали почву. Полученные при помощи георадара изображения помогли установить, как выглядел город непосредственно перед своим исчезновением в XIX веке, когда он "переехал" вниз по течению Нила на 80 км.

Кстати, ни по одному другому городу в Африке у ученых нет подобных данных. Геофизические исследования показали, что городские стены с течением времени меняли свои функции. Если первоначально они служили для защиты, то в поздний период - разделяли разные районы.

Анализ полученных данных также показал, что жители этого города были материально обеспеченными людьми. На это указывает, например, найденная при раскопках керамика из Японии.

"Интересно, что в XVIII веке жители Донголы, вероятно, были заядлыми курильщиками, - говорит руководитель экспедиции доктор Артур Облуский. - В каждом доме мы нашли по несколько трубок, а табак в тот период времени не был дешевым товаром".

Под Волгоградом начались раскопки таинственного города Бельджамен
Крымскому музею передали 15 тысяч артефактов Золотой Орды
Культура Арт Музеи и памятники В мире Африка Судан Общество Наука
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Глава СК предложил вернуть конфискацию имущества для коррупционеров
Более полудюжины государств проявили интерес к С-400
В Турции ответили на санкции Евросоюза
В Чечне при падении самолета на дом пострадали четыре человека
Украинские военные по ошибке уничтожили собственные позиции на Донбассе