Георадар помог понять, как выглядела легендарная столица Нубии

Команда польских археологов при помощи геофизических исследований сумела обнаружить руины таинственно исчезнувшей древней столицы Нубийского царства и восстановить его планировку.

Об открытии рассказывает Archaeology News Network. Геофизическое исследование было проведено на месте раскопок Старой Донголы - легендарной столицы средневековой Нубии, расположенной на территории современного Судана. В частности, здесь располагалась столица государства Мукурра. Считается, что она была возведена еще в VI веке.

Польская экспедиция проводит ее изучение с 1964 года. За это время было раскопано множество руин зданий различных периодов. Загадкой оставалась точная планировка Старой Донголы.

Восстановить ее при помощи традиционных археологических методов не удалось. Поэтому ученые сканировали почву. Полученные при помощи георадара изображения помогли установить, как выглядел город непосредственно перед своим исчезновением в XIX веке, когда он "переехал" вниз по течению Нила на 80 км.

Кстати, ни по одному другому городу в Африке у ученых нет подобных данных. Геофизические исследования показали, что городские стены с течением времени меняли свои функции. Если первоначально они служили для защиты, то в поздний период - разделяли разные районы.

Анализ полученных данных также показал, что жители этого города были материально обеспеченными людьми. На это указывает, например, найденная при раскопках керамика из Японии.

"Интересно, что в XVIII веке жители Донголы, вероятно, были заядлыми курильщиками, - говорит руководитель экспедиции доктор Артур Облуский. - В каждом доме мы нашли по несколько трубок, а табак в тот период времени не был дешевым товаром".