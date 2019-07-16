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16.07.2019 18:08
Рубрика: Легковые авто

Toyota против Илона Маска: японцы готовят свою лунную программу

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Компания Toyota и японское аэрокосмическое агентство (JAXA) подписали соглашение о кооперации усилий в области создания пилотируемого лунохода. В течение этого периода будут создаваться и тестироваться прототипы. Удачные решения в конечном итоге лягут в основу лунохода, который будет исследовать поверхность спутника Земли в рамках международного проекта.

Фото: www.twitter.com/gem8mingen
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На данном этапе известно, что ставку будут делать на топливные элементы, то есть на водород. Напомним, у Toyota есть серийная модель Mirai, использующая водород в качестве топлива для производства электроэнергии, необходимой для приведения машины в движение. Также на борту лунохода будут установлены солнечные панели, которые тоже будут обеспечивать зарядку аккумуляторов.

В начале июля Toyota создала узкоспециализированное подразделение Lunar Exploration Mobility Works, в штате которого будут трудиться 30 человек. Согласно предварительному плану, с 2020 года начнётся создание и оценка лунохода в масштабе 1:1, в 2024 году приступят к созданию инженерной модели, а в 2027-м планируют начать создание финальной версии лунохода.

На Луну новинка, созданная на базе агрегатов серийных Toyota, отправится только в 2029-м. В компании предупреждают, что план предварительный и в будущем могут произойти корректировки.

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