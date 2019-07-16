Видео: в погоне за лайками австралиец случайно сжег свою машину

Русская пословица про дурака, готового разбить себе лоб при попытке истово молиться, прекрасно работает в других странах и даже на других континентах. В Австралии фанат бернаута (burn out – красочное сжигание шин при пробуксовке автомобиля на месте) так старательно давил на газ, так пускал дым из-под колес, что из искры возгорелось пламя. И оно превратило его Holden Commodore в пригоршню угольков.

А начиналось всё чудесно: 29-летний житель Брисбена поставил на свой Commodore специальные шины для образования ярко-синего дыма и собрал добрый десяток друзей для видеосъемки бернаута. И уже потирал руки в ожидании миллионов просмотров видео с тысячами лайков и репостов.

Но что-то пошло не так: шины не просто красиво задымили, но и очень быстро вспыхнули. Оказывается, жать непрерывно на газ при бернауте опасно - резина слишком быстро нагревается.

С загоревшихся колес пламя перекинулось на машину. Сам водитель чудом успел выскочить и теперь будет оштрафован за опасное вождение. Одно можно сказать точно: массовые просмотры ему гарантированы.