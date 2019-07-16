Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

В мире есть Tesla Model S почти с миллионным пробегом 12:00
Ford заменит Mondeo, S-Max и Galaxy одной моделью - кроссовером 10:22
УАЗ показал первое фото "Патриота" с "автоматом" 09:04
В Бразилии закрыли фабрику по сборке поддельных Ferrari и Lamborghini 04:52
16.07.2019 11:03
Рубрика: Видео

Видео: в погоне за лайками австралиец случайно сжег свою машину

Текст: Вадим Давыденко

Русская пословица про дурака, готового разбить себе лоб при попытке истово молиться, прекрасно работает в других странах и даже на других континентах. В Австралии фанат бернаута (burn out – красочное сжигание шин при пробуксовке автомобиля на месте) так старательно давил на газ, так пускал дым из-под колес, что из искры возгорелось пламя. И оно превратило его Holden Commodore в пригоршню угольков.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: как женщина заезжала в свой гараж, а оказалась в чужом

А начиналось всё чудесно: 29-летний житель Брисбена поставил на свой Commodore специальные шины для образования ярко-синего дыма и собрал добрый десяток друзей для видеосъемки бернаута. И уже потирал руки в ожидании миллионов просмотров видео с тысячами лайков и репостов.

Но что-то пошло не так: шины не просто красиво задымили, но и очень быстро вспыхнули. Оказывается, жать непрерывно на газ при бернауте опасно - резина слишком быстро нагревается.

С загоревшихся колес пламя перекинулось на машину. Сам водитель чудом успел выскочить и теперь будет оштрафован за опасное вождение. Одно можно сказать точно: массовые просмотры ему гарантированы.

Видео: китаянка на скутере попала под самосвал и выжила
Эксперт: сейчас делают слишком надежные автомобили
#видео #авто