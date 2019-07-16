Захарова: Предложение Москвы Киеву по украинским морякам пока в силе

Киев по-прежнему может использовать предложение Москвы по законным способам освобождения украинских моряков, задержанных после провокации в Керченском заливе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она уточнила, что речь идет не столько о предложении, сколько о напоминании о наличии законных механизмов, работающих в подобных ситуациях. И хотя Киев отнесся к инициативе негативно, Москва пока ее не отзывала.

"Ни мы ничего не отзывали, ни Киев, собственно, нам тоже ничего иного, кроме негатива, не отправлял", - заявила Захарова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Представитель МИД РФ напомнила, что глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин отверг предложение российских коллег. После этого президент Владимир Зеленский раскритиковал своего подчиненного за отсутствие координации при выработке официальной позиции. Он отметил, что прочел об ответе Киева в интернете.

Ранее в понедельник замглавы МИД РФ Григорий Карасин подтвердил, что тема обмена задержанных моряков на российских граждан обсуждается. Однако детализировать информацию чиновник отказался.

Напомним, морякам 9 июля было предъявлено обвинение о незаконном пересечении границы РФ в составе организованной группы (часть 3 ст. 322 УК РФ).