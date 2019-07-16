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16.07.2019 16:06
Рубрика: Легковые авто

Завод Tesla: адская жара и починка дефектов изолентой

Текст: Евгений Костин
Фото: Телеканал CNBC Фото: Телеканал CNBC
Фото: Телеканал CNBC

Агентство CNBS опубликовало материал с признаниями бывших и действующих сотрудников Tesla, работающих на "палаточном" заводе GA4 во Фримонте. Как оказалось, в целях повышения объёмов производства, из процесса исключались некоторые виды испытаний, бракованные детали чинились при помощи изоленты, а условия труда можно без преувеличения назвать адскими.

Фото: www.twitter.com/gem8mingen
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По рассказам анонимных рабочих, руководство завода заставляло пропускать этап испытаний на герметичность кузова. Четыре экс-сотрудника завода во Фримонте рассказали, что были вынуждены использовать для заклейки трещин на пластиковых деталях изоленту. По словам рабочих, условия труда просто невыносимые: днём стоит адская жара, а по ночам - очень холодно, а в прошлом году люди буквально задыхались от дыма во время пожаров в Северной Калифорнии, так как вентиляция не справлялась.

Чтобы понять, о каких условиях идёт речь, нужно сказать, что завод называют "палаточным". Всё из-за наличия сборочной линии под тентовым пологом. Такое решение должно было быть временным - пока внутри заводских помещений происходит наладка оборудования и настройка робототехники. Но палатка существует уже четыре года.

Эту информацию подтвердил Карлос Аранда, уволенный, по словам Tesla, за твит, содержащий информацию, противоречащую политике компании. Сам же Аранда, к слову, занимавший пост ведущего производственного сотрудника, говорит, что ему пришлось уволиться по состоянию здоровья практически сразу после выхода из медицинского отпуска. Отпуск потребовался Карлосу из-за травм, полученных на производстве. Супруга тоже работала на GA4 и тоже вынуждена была уволиться по состоянию здоровья.

Фото: www.carscoops.com
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В Tesla всё отрицают и настаивают на том, что все их автомобили проходят полный цикл необходимых испытаний, трудоустроиться на завод во Фримонте желает каждый, кто слышал о реальном положении дел от своих знакомых и родных, все службы по охране труда и экологии неустанно следят за обстановкой на заводе, а слухи про изоленту - настоящий анекдот. Тем не менее, тот же Аранда сказал, что лично ездил за изолентой и другими материалами в супермаркет сети Walmart.

Как бы то ни было, но положение дел Tesla - за первые три месяца 2019 года компания потеряла не менее 702 миллионов долларов - может заставить поверить в то, что руководству завода приходится идти на разного рода ухищрения, чтобы выполнить заказ рынка и попытаться удержаться на плаву. С другой стороны, такое отношение к рабочим и качеству автомобилей может выйти Илону Маску боком, и в таком случае ему стоит побыстрее освоить программу полётов на Луну, чтобы скрыться от позора.

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#Tesla