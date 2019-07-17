А теперь горбатый. Универсал Mercedes CLA получил мощнейший мотор

Mercedes-AMG официально представил "заряженные" модификации CLA Shooting Brake. Компания решила не ограничивать спортивную составляющую, оглядываясь на практичность модели, а предложить действительно горячий универсал.

По двигателям, коробке передач и приводу откровений нет никаких. Это та самая мощнейшая в мире турбированная "четвёрка" M139, которая установлена под капотом AMG-версий седана CLA и хэтчбека A45 - теперь настала очередь универсала. На Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ Shooting Brake отдача мотора составляет 387 л.с., на более производительной S-модификации - 421 л.с.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

В паре с двухлитровым двигателем работает 8-ступенчатый преселективный "робот" AMG Speedshift DCT. Оба варианта универсала оснащены системой полного привода 4 Matic+ с независимыми муфтами привода задних колёс и управлением вектором тяги.

По динамике универсал не уступает седану: за 4.1 секунды до 100 км/ч разгоняется CLA 45 Shooting Brake, на десятую секунду меньше требуется для этого S-версии. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 и 270 км/ч соответственно.

В продажу новинки поступят осенью, причём до США универсалы не доберутся. В России модель CLA представлена только в кузове купе (цена - от 2,5 млн. рублей), и вряд ли "шутинг брейк" появится у наших дилеров.