День Союзного государства на "Славянском базаре в Витебске" не обманул ожиданий гостей

Участие Союзного государства в Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" уже стало доброй традицией. Искушенная публика "Славянки" знает: один из семи официальных дней фестиваля всегда - союзный. И в этот день жди самых ярких событий. Прошедший уже в 17-й раз в этом году День Союзного государства не обманул ожиданий: при участии Постоянного Комитета в Витебске открылись сразу три уникальные выставки, а вечерний концерт, посвященный 50-летию легендарного белорусского ансамбля "Песняры", стал настоящей изюминкой...

Все начиналось с Орши

Впрочем, день - это условное понятие. Официальная программа Государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты в Витебске началась накануне, с посещения особой экономической зоны "Бремино-Орша". Она совсем свеженькая: официально открылась только 22 июня 2019 года.

Высокого гостя встречал начальник комплекса "Бремино-Орша" Владимир Костеневич. Провел экскурсию, особо подчеркнув, что это - родина Президента Беларуси, и именно от него исходила инициатива дальнейшего развития этого региона.

"Мы развиваем "Бремино-Орша" как лучшую площадку для ведения бизнеса в регионе, - отметил Владимир Костеневич. - На территории ОЭЗ возводится мультимодальный промышленно-логистический комплекс с современной инфраструктурой. Он интегрирован в логистику и маршруты "Один пояс - один путь" как крупный транспортный узел".

Оказывается, комплекс расположен на пересечении двух рынков сбыта - европейском и российском, пропускная способность автомобильного терминала - 1,8 миллиона тонн грузов в год. На единой площадке расположены пограничный, таможенный, фитосанитарный и ветеринарный контроли. Сегодня среднее время разгрузки машины составляет всего около получаса.

Как рассказал Владимир Костеневич, особая экономическая зона "Бремино-Орша" - не только логистика, но и будущее производство: в промышленной зоне возможно изготовление бытовой техники и электроники, фармацевтической продукции и препаратов, пищевых продуктов, аксессуаров, парфюмерии и косметики, бытовой химии, товаров для дома и интерьера.

Кстати, все товары, произведенные в ОЭЗ "Бремино-Орша", попадают в категорию "Сделано в ЕАЭС", что позволит им проходить через упрощенный порядок сертификации. Кроме того, для резидентов ОЭЗ предусмотрены льготы и налоговые преимущества.

Внимательно ознакомившись с работой комплекса, Госсекретарь Григорий Рапота подчеркнул, что проект впечатляет своими масштабами и может быть одним из элементов дальнейшего стратегического развития Союзного государства.

В Витебск приехала корона

В этот раз День Союзного государства пришелся на 12 июля и по традиции начался с возложения цветов к Вечному огню мемориального комплекса в честь советских воинов-освободителей, ветеранов и подпольщиков Витебской области. В торжественном мероприятии, проходившем на площади Победы, участвовали Григорий Рапота, представители Постоянного комитета Союзного государства, депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России, руководители Витебской области, ветераны, представители общественности и молодежи.

Затем праздник переместился в самый центр города. Здесь, в здании городского Художественного музея открылись три экспозиции: "Ростовская финифть: искусство, рожденное огнем", "Образ Александра Невского в искусстве" и "Выставка одного дня. Реплика Большой императорской короны".

"Каждый раз, когда мы готовимся к "Славянскому базару", думаем о том, какую частичку России сюда привезти, - признался Григорий Рапота на открытии выставок. - Это должно быть интересно и должно давать представление о разнообразии нашей культуры. В прошлом году мы привозили сюда выставку произведений вологодских кружевниц. Ростовская финифть тоже является древнейшим и уникальным явлением в искусстве восточнославянских народов. Реплика Большой императорской короны - современный шедевр, и его ценность как произведения искусства впечатляет".

Венцом Дня Союзного государства стал гала-концерт, посвященный 20-летию Союзного государства и 50-летию ансамбля "Песняры"

Как известно, финифть - это художественная роспись по эмали. В Ростове Великом этот промысел зародился еще два с половиной века назад. Каждое изделие - сугубо ручная работа. Необычные пластинки с огненным письмом всегда приравнивались к золоту и драгоценным металлам. Коллекцию ювелирных украшений, предвосхищая открытие выставки, представили гостям профессиональные модели. А сама выставка - это свыше двухсот экспонатов, настоящих шедевров: изящные ювелирные изделия в кружевном обрамлении скани, ожерелья, браслеты, серьги, медальоны, оклады для иконок, миниатюрные картины, зеркала и флакончики для духов, шкатулки и панно с миниатюрной живописью... "Мы постарались показать наши изделия в разных формах, разных жанрах, - поделилась начальник музея ЗАО "Фабрика "Ростовская финифть" Наталья Конова. - Ростов гордится тем, что сохранил этот самобытный промысел, и мы благодарны Постоянному Комитету Союзного государства за возможность представить его широкой публике".

Вторая экспозиция "Образ Александра Невского в искусстве" посвящена венчанию новгородского князя Александра Невского и полоцкой княжны Александры Брячиславны. По легенде, это произошло в городе над Двиной 780 лет назад. Осматривая экспонаты, Григорий Рапота пошутил, что символически именно столько лет и есть реальному союзу Беларуси и России! Изюминка экспозиции - объемная художественная работа Ирины Волкодаевой "Великий Князь Александр Ярославич Невский и княгиня Александра Брячиславна. XIII век". Изготовленные в единственном экземпляре из фарфора вручную фигурки выглядят как живые!

Помимо этой фарфоровой скульптуры на выставке представлены картины московского художника Филиппа Москвитина и копия с картины 1865 года Фридриха Моллера "Венчание князя Александра с дочерью полоцкого князя Александрой", выполненные в мастерской Геннадия Малофеева.

Что касается третьей выставки, то это "Реплика Большой императорской короны", и ее доставили в Витебск всего на один день. Как пояснил генеральный директор компании "Ювелирная группа "Смоленские бриллианты" Дмитрий Кунцев, реплика - это не копия, а современный взгляд на реликвию, и этому произведению нет аналогов в мире. Она была создана в 2012 году к 250-летию венчания на царство Екатерины II. Выполнена реплика Большой Императорской короны из белого золота, в ней почти одиннадцать с половиной тысяч бриллиантов и крупных морских жемчужин. Масса венца - более двух килограммов.

"Эта корона - не только уникальное произведение современного искусства, но и тоже своего рода символ единения славянских народов", - подчеркнул Дмитрий Кунцев .

Напомним, что оригинал короны является главным экспонатом Алмазного фонда Музеев Московского Кремля и никогда не покидает стен сокровищницы. В Большой Императорской короне короновались все российские императоры, начиная с Екатерины II.

...Подробно ознакомившись с экспонатами выставки, Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота отметил, что форум в Витебске существует уже почти три десятка лет, что говорит только об одном: он действительно нужен людям. "В любой сфере важно иметь эффективный инструмент для решения практических задач, - подчеркнул Григорий Рапота. - В сфере культуры Беларуси и России именно таким является "Славянский базар". При этом значимость витебского форума - важнейшей для нас культурологической площадки - выходит далеко за рамки Союзного государства. Он интересен людям и востребован, а значит, будет развиваться".

Понять и принять молодежь

День Союзного государства на международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" уже имеет свои традиции, одна из которых - посещение музея-усадьбы Ильи Репина Здравнёво, что всего в 16 километрах от Витебска. Не первый год над усадьбой шефствует Постоянный Комитет. Несколько лет назад здесь проводились пленэры юных художников Союзного государства. А в последние годы музейный комплекс служит местом проведения "круглых столов" с участием лучших экспертов Союзного государства.

И на этот раз в усадьбу приехали руководители министерств культуры и информации двух стран, ученые-искусствоведы, музейщики, общественные деятели - все они приняли участие в медиасессии под названием "Союзное государство: как передать молодежи наш культурный код". Информационным поводом для разговора стало 175-летие со дня рождения великого художника Ильи Репина.

Открывая медиасессию, Григорий Рапота заметил, что Илья Репин - наш общий "союзный" художник.

"В Москве сейчас впервые за много лет проходит уникальная выставка, в которой собрано максимальное количество работ Ильи Ефимовича Репина. Это говорит о том внимании, которое этому великому художнику уделяется, - подчеркнул Госсекретарь. - Он тоже обладал уникальным культурным кодом, который был передан последующим поколениям. Я не говорю о генетике - о его сыне, который также стал очень хорошим художником, а именно о культурном коде. Все мы воспитывались на картинах Репина. Его работы есть во всех знаковых музеях на постсоветском пространстве".

Замминистра культуры России Николай Овсиенко отметил, что на 1 июля этого года выставку Ильи Репина в Третьяковской галерее посетили 397 тысяч человек, причем более 100 тысяч из них - это посетители до 18 лет.

"Это и есть тот самый прорыв, о котором мы говорим. Я положительно отношусь к современным технологиям и считаю, что через гаджеты можно получить некий образ, информацию, подготовиться к тому, чтобы потом посетить музей, - заверил Николай Овсиенко. - И люди, как мы видим по динамике цифр, это понимают. В России более 3000 музеев. За прошлый год их посетили более 154 миллионов человек. Это на 10-12% больше, чем мы прогнозировали. Нужно создавать как можно больше поводов, чтобы заинтересовать молодежь. Как пример - Ночь музеев, которая уже стала элементом современной молодежной культуры".

Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич в своем выступлении рассказал о роли СМИ Союзного государства и Беларуси в формулировании общих идей, единении культурного и гуманитарного пространств на территории двух братских стран.

А замминистра культуры Беларуси Сергей Шереметьев отметил, что Союзное государство реализует сейчас много интересных знаковых для молодежи проектов.

"Всегда есть стремление поругивать молодое поколение, говорить, что в наше время все было по-другому, - пошутил Григорий Рапота. - Мы часто слышим, что они должны быть умнее нас, а я вот не уверен, что они глупее. Зачастую мы сами, старшее поколение, должны учиться у молодых".

"Песняры": полвека спустя...

Венцом Дня Союзного государства стал гала-концерт, посвященный 20-летию Союзного государства и 50-летию Белорусского государственного ансамбля "Песняры".

Предваряя выступление эстрадных звезд, по уже сложившейся традиции на главной фестивальной сцене прошла торжественная церемония награждения дипломами Постоянного Комитета Союзного государства "За творческое воплощение идей дружбы народов Беларуси и России" деятелей искусств. В этом году наград были удостоены режиссер "Центра культуры "Витебск" Ирина Ковлена, художественный руководитель московского Театра на Юго-Западе Олег Леушин, коллектив Омского русского народного хора (художественный руководитель Александр Зобов) и коллектив "Белорусского государственного ансамбля "Песняры" (директор, художественный руководитель Роман Козырев).

А после торжественной части начался настоящий праздник. На сцену поднялись дети создателя "Песняров" Владимира Мулявина Ольга, Валерий и Марина.

"Жалко, что отца уже нет с нами, - сказала Марина Владимировна. - Были бы еще новые песни, слышали бы его голос... Но ведь верно говорят в народе про музыканта: он жив, пока жива его музыка, пока люди ее слушают".

И люди - полный зал амфитеатра "Славянки" - слушали с детства знакомые композиции на протяжении трех с лишним часов. Хиты "Песняров" перепевали на свой лад белорусское этно-трио "Троица", Петр Елфимов, группа NAVIBAND, российские артисты Валерий Леонтьев, Варвара, Ольга Кормухина, арт-группа SOPRANO хора Турецкого и многие другие.

Закончился концерт символически - исполнением песни "Наши любимые", одной из самых лирических и напевных в репертуаре "Песняров".