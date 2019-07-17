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17.07.2019 11:05
Рубрика: В мире

Экс-глава Малайзии развелся с русской женой Оксаной Воеводиной

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся со своей русской женой Оксаной Воеводиной. Об этом сообщает издание New Straits Times со ссылкой на источники.

Брак 50-летнего султана и 26-летней победительницей конкурса "Мисс Москва - 2015" продлился около года. По заявлению собеседников газеты, документы были поданы в суд в Сингапуре 22 июня, а сам бракоразводный процесс был завершен 1 июля.

Фото: предоставлено Disney
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Причина развода остается неизвестной. При этом в свидетельстве указано, что был оформлен так называемый "необратимый развод" - один из самых строгих в исламе, согласно которому пара не может вновь вступить в брак, если женщина не выйдет снова замуж за другого мужчину, и он по своей воле не разведется с ней или скончается. Кроме того, пишет New Straits Times, королевская семья была обеспокоена постом Воеводиной на своей странице в Instagram, где она называла своего сына "будущим королем Малайзии".

Официально однако информация о разводе подтверждена не была. Более того, в правительстве Малайзии опровергли эти данные, призвав дождаться официального заявления.

Бывший малайзийский монарх Мухаммад V руководил государством всего два года. В январе 2019 года он сложил с себя полномочия. Официальной причиной стала срочная необходимость его постоянного присутствия в родном штате.

Информация о женитьбе пары была противоречивой, так как официального заявления по этому поводу также сделано не было, отмечает New Straits Times. Так, сообщалось, что Мухаммад V и Оксана Воеводина связались узами брака 22 ноября 2018 года в подмосковной Барвихе. Малайские СМИ же сообщают о свадьбе 7 июня прошлого года.

В мире Юго-Восточная Азия Малайзия
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