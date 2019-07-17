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17.07.2019 13:46
Рубрика: Культура

Фильм "Дылда" Балагова вошел в программу фестиваля в Сан-Себастьяне

Текст: Сусанна Альперина

Фильм "Дылда" режиссера Кантемира Балагова и продюсера Александра Роднянского продолжает оставаться на слуху. Стало известно, что картина будет показана на 67-м кинофестивале в Сан-Себастьяне, одном из самых старейших и влиятельных в Европе.

Онлайн-премьера "Дылды" состоится на КиноПоиске

Международный кинофестиваль в испанском городе Сан-Себастьян пройдет с 20 по 28 сентября. Фильм "Дылда" включен в программу "Жемчужины" (Pearls) - в нее селекционеры фестиваля отбирают лучшие картины года, еще не вышедшие в прокат в Испании и уже получившие высокие отзывы кинокритиков и награды на других кинофестивалях. Все ленты, представленные в программе "Жемчужины", поборются за приз зрительских симпатий, который определит зрительское голосование.

"Приглашение в самые престижные программы крупнейших международных кинофестивалей является безусловным признанием качества картины. Отборщики Сан-Себастьяна всегда выбирают именно те фильмы, которые не только сделаны талантливо, но и способны пересечь свои языковые границы и найти отклик в сердцах международных зрителей, - сказал продюсер фильма Александр Роднянский. - Показ фильма в Сан-Себастьяне, безусловно, поможет его дальнейшей прокатной в Европе и Латинской Америке".

Мировая премьера фильма "Дылда" состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI) с формулировкой "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".

Максимов: В "Дылде" много всего наворочено, а людей живых нет

"Дылда" - второй полнометражный фильм молодого режиссера Кантемира Балагова, отмеченный призом крупнейшего мирового кинофестиваля. Его первая картина "Теснота" в 2017 году была показана также в конкурсной программе "Особый взгляд" юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля, где была отмечена призом FIPRESCI. В России картина вошла в программу фестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало", который проходил в конце июня, и получила Гран-при. Российская премьера картины состоялась на "Кинотавре", где был организован ее специальный показ.

В этом году вместе с "Дылдой" в программе "Жемчужины" покажут еще несколько фильмов, участников и лауреатов Каннского кинофестиваля этого года: "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо ("Золотая пальмовая ветвь"), "Отверженные" Ладжа Ли (приз жюри), "Извините, мы вас не застали" Кена Лоуча.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
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