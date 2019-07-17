Кремль не ведет переговоры по обмену украинских моряков

Переговоры по обмену нарушивших российскую границу украинских моряков не ведутся. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я отвечал уже на этот вопрос. Нет, переговоры об обмене украинских моряков не ведутся", - заявил на брифинге Песков.

"Этот вопрос фигурировал в разговоре глав государств, этот вопрос на повестке дня", - напомнил содержание телефонного разговора президентов России и Украины представитель Кремля.

Пока идут следственные действия, мы не будем комментировать решения суда, давать оценки, также сказал он.