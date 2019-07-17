Кроссоверы Skoda Kodiaq и Karoq обновились по-скромному

Skoda рассказала об обновлённых кроссоверах Kodiaq и Karoq 2020 модельного года. Внешне модели не изменились, если не считать надписи c названием бренда на крышке багажника, которая уже появилась у хэтчбека Scala, компактного Kamiq SUV и обновлённого семейства Superb.

Kodiaq и Karoq получили усовершенствованную систему мониторинга слепых зон: камеры могут следить за происходящим на расстоянии 70 метров. Ранее, напомним, показатель составлял всего 20 метров. Изменилось сигнализирование об обнаруженном объекте в невидимой для водителя зоне: теперь сигналы отображаются не на стекле зеркала, а на внутренней стороне корпуса - так их легче заметить, а яркость диодов имеет регулировку.

Если раньше адаптивное шасси (DCC) было прерогативой полноприводных версий кроссоверов, то теперь опция будет доступна для модификаций 4х2.

Skoda Kodiaq и Karoq 2020 модельного года будут доступны с бесключевой системой KESSY, оснащённой датчиком движения, что снижает риск взлома и угона авто. Датчик деактивирует функцию открытия, если не происходит никаких манипуляций, например, если вы положили ключ-брелок на стол или в ящик по приходу домой.

Фото: Пресс-служба Skoda.

Skoda Kodiaq Sportline можно будет заказать на новых 20-дюймовых легкосплавных дисках "Ignite", также этот комплект предложат для кроссоверов Kodiaq RS и Kodiaq L&K.

В моторной гамме обновлённого Skoda Karoq, который, напомним, можно будет купить в России, появился 190-сильный двухлитровый дизель, сагрегатированный с 7-ступенчатой DSG. Такой силовой агрегат предусмотрен только для 4х4 версий кроссовера.

В России Skoda Kodiaq прошлого модельного года на переднем приводе можно купить минимум за 1 457 000 рублей, цены на полноприводные версии стартуют от 1 745 000 рублей. Кроссовер доступен с бензиновым 1.4 TSI мощностью 125 и 150 л.с., 2.0 TSI мощностью 180 л.с. и 150-сильным дизелем TDI. Доступные варианты трансмиссий: 6-скоростные МКП и DSG, 7-ступенчатый "робот" DSG.