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17.07.2019 10:04
Рубрика: Легковые авто

Премиум-седан Hyundai раскрыли на слайдах презентации

Текст: Евгений Костин

Hyundai Grandeur ушёл с российского рынка ещё в 2015 году из-за низкого спроса: по итогам 2014-го он занял второе место в антирейтинге, уступив лишь Genesis Coupe. Зато модель прекрасно существует на местном рынке и готовится к обновлению.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Изображения обновлённого Hyundai Grandeur были опубликованы Kurdistan Automotive Blog. Предполагается, что фото слайдов презентации были сделаны на закрытом дилерском мероприятии. Не исключено, что автомобиль будет позиционироваться в качестве модели следующей генерации, потому что, как говорят инсайдеры, изменений очень много.

Задняя часть получила другие фонари, которые сохранили соединяющий элемент, проходящий через всю ширину крышки багажника, новое оформление выхлопной системы - эти и другие аналогичные решения сделали "корму" автомобиля визуально шире. Также изображения показывают, что изменилась форма крышки багажника, заднее крыло, поясная линия.

С уверенностью можно говорить о том, что в моторной гамме тоже произойдут изменения: на смену 2.4 Theta II придёт 2.5-литровый двигатель третьего поколения этого же семейства, который также устанавливается на новый Hyundai Sonata.

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#Hyundai