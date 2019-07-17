Ярославское УФСИН начало проверку нового факта избиения осужденных

В Ярославской области организована проверка ФСИН по новому факту применения насилия к осужденным.

- В связи с появлением в сети Интернет видеозаписи о применении физической силы и спецсредств к осужденным, в УФСИН РФ по Ярославской области назначена служебная проверка, - рассказала официальный представитель ведомства Анна Чистухина.

Она уточнила, что материалы проверки будут направлены в органы следствия. В региональном следственном управлении СК РФ ситуацию пока не комментируют.

Новая запись, свидетельствующая о применении насилия к осужденным, появилась в интернете 17 июля. По словам правозащитников, спецсредства были применены к двум заключенным в феврале 2016 года в штрафном изоляторе ИК № 1. Слова адвоката потерпевшего передает ТАСС.

Напомним, первое видео с издевательствами над осужденными в ярославской ИК № 1 было опубликовано летом 2018 года. Видеорегистратор одного из сотрудников колонии зафиксировал избиение Евгения Макарова. Позднее к возбужденному уголовному делу приобщили еще одно видео об избиениях в этой ИК.

На данный момент обвинение по уголовному делу о превышении должностных полномочий предъявлено 17 сотрудникам ФСИН. 14 из них находятся в СИЗО, трое (бывший врио начальника ИК № 1 и два его заместителя) - под домашним арестом.