Власти ответили на видео с карабкающимся в больницу колясочником в Уфе

Власти Башкирии отреагировали на видео с карабкающимся по лестнице в поликлинику Рустамом Набиевым, десантником, лишившимся ног после обрушения казармы в Омске.

Так министр здравоохранения РБ Максим Забелин опубликовал пост, в котором признал проблему доступности ряда больниц и поликлиник, назвав их наследством, которое досталось вместе со зданиями, построенными без учета особенностей людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Одномоментно заменить или сделать пандусы, лифты во всех больницах и поликлиниках нет возможности. Но среда должна быть доступной! Это справедливое замечание. Наша задача - решать ее теми средствами и возможностями, которыми мы располагаем, - написал министр.

Конкретно по ситуации с филиалом поликлиники, где было снято видео, Забелин отметил, что есть заключение о невозможности установить там пандусы, поэтому вопрос будут решать либо с помощью подъемника, либо реконструкции здания. Также министр здравоохранения РБ сообщил, что там есть кнопка вызова персонала, хотя Рустам Набиев ее почему-то не нашел.

В конце поста Максим Забелин призвал главврачей башкирских медучреждений проверить свои здания на доступность для маломобильных граждан.

Также прокомментировала видео и и.о. вице-премьера правительства Башкирии Ленара Иванова. На своей странице в Facebook она написала:

- Всех поразило видео, опубликованное Рустамом Набиевым. И больно видеть это, и стыдно. Но точно невозможно не обратить внимание. Поэтому, спасибо Рустаму за поднятую тему.

Также Ленара Иванова сообщила, что в переоборудовании нуждаются почти 14,5 тысячи социальных, спортивных и культурных объектов Башкирии и на это нужно 8,3 миллиарда рублей. То есть примерно 700 тысяч на один объект. И если раньше госпрограмма "Доступная среда" софинансировалась из федерального бюджета, то теперь это в большей степени задача самих субъектов и муниципалитетов.

- Часто переоборудование просто невозможно, легче и дешевле снести здание и построить новое. Поэтому тема эта сложная, долгая и дорогая, - отметила Ленара Иванова.