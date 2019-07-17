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17.07.2019 11:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сибири впервые в мире кошкам установили протезы на все конечности

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)
Сибирские ветеринары и инженеры впервые в России создали бионические протезы сразу для четырех кошачьих лап. Отморозившие конечности кот Рыжик и кошка Дымка успешно перенесли несколько операций и смогли вернуться к нормальному образу жизни.

Попавших в беду бродячих животных принесли к ветеринарным врачам неравнодушные прохожие. Рыжего кота доставили в клинику в крайне тяжелом состоянии с обморожениями лап и ушей. Чтобы спасти бедолагу, врачам пришлось ампутировать ему все четыре лапы. Бездомная кошка Дымка также потеряла на морозе лапы, уши и хвост. Ее подобрала на улице и привезла в Новосибирск девушка из Новокузнецка.

Фото: Наталья Онищенко/РГ
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Обычно потерявших конечности собак и кошек усыпляют. В крайнем случае, оставшиеся без одной или двух лап питомцы могут передвигаться только с помощью специальной инвалидной коляски или ползком на животе. Однако освоившие новые технологии протезирования ветеринары решили помочь животным избежать такой участи. Первые экспериментальные протезы перенесшим ампутацию питомцам в Новосибирске начали вживлять в конце 2016 года. "Искусственные лапы" для кошек и собак из титана ветеринары создали вместе с томскими учеными.

Как сообщала "РГ", первыми пациентами клиники стали бродячие коты Томас и Кутузов. Индивидуальные протезы для них изготовили на 3D-принтере и вживили в культи. С тех пор ветеринары поставили на лапы уже шестнадцать пострадавших котов и собак. Через руки хирургов прошли бездомные животные, попавшие в капкан, под машину, или те, у которых была диагностирована злокачественная опухоль. Однако операций по установлению животному четырех протезов одновременно в мире еще не делали. Новосибирские ветеринары провели сложнейшее протезирование первыми.

- Новые лапы были смоделированы нами по индивидуальной цифровой модели и напечатаны из титана на 3D-принтере, - рассказал "РГ" один из авторов методики, ветеринарный врач новосибирской клиники "БЭСТ" Сергей Горшков. - Особая пористая структура конструкции позволила достичь максимальной остеоинтеграции - сращения кости животного с титановым стержнем.

Для предотвращения отторжения имплантат был покрыт специальным биопокрытием на основе фосфатов кальция и других соединений, разработанном учеными из Томского политехнического университета. Покрытие делает имплантат похожим по свойствам на "живую" кость. Такие протезы реже отторгаются организмом, лучше приживаются и ускоряют процессы регенерации.

Фото: iStock
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Индивидуальные титановые протезы передних и задних лап вживили животным прямо в кость - они стали продолжением конечностей. Для Рыжика к новым ножкам прикрепили силиконовые лапки. Они выполнены из достаточно твердого материала и полностью имитируют кошачьи лапки: подушечку и пальцы. Если кот вдруг прогрызет или повредит их - можно будет заменить. Для Дымки врачи и ученые придумали уже более усовершенствованную модель - из гибкого пластика.

Перенесшие протезирование кот и кошка живут в клинике и ведут обычный "кошачий" образ жизни. Легко запрыгивают на диваны и кресла, гуляют по лестницам, смешно потягиваются, опираясь на искусственные лапы, и даже копают ими песок. По словам врачей, с такими имплантами кошки могут даже гулять на улице в холодную погоду до -25 градусов.

Деньги на изготовление протезов врачам помогали собирать волонтеры. Подобравшая Дымку на улице девушка из Новокузнецка готовиться забрать ее из клиники к себе домой. А вот Рыжик пока еще находится в поиске заботливых хозяев.

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