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17.07.2019 12:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дагестанским ополченцам дадут материальные льготы

Текст: Татьяна Замахина
Дагестанцам, воевавшим с боевиками в 1999 году, будут предоставлены материальные льготы. Такая поправка в законопроект о статусе ветеранов для данной категории граждан одобрена ко второму чтению.
Общаясь с жителями Ботлиха, президент сказал, что на всю жизнь запомнил здешние трагические события и то, как повели себя горцы. Фото: vesti.ru Общаясь с жителями Ботлиха, президент сказал, что на всю жизнь запомнил здешние трагические события и то, как повели себя горцы. Фото: vesti.ru
Общаясь с жителями Ботлиха, президент сказал, что на всю жизнь запомнил здешние трагические события и то, как повели себя горцы. Фото: vesti.ru

Законопроект, о котором идет речь, ранее прошел первое чтение. Он наделяет воевавших с боевиками в Дагестане в 1999 году статусом ветеранов боевых действий. Напомним, что законопроект был внесен по итогам "Прямой линии" президента РФ. К главе государства обратились жители Дагестана и попросили восстановить справедливость.

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Комитет по труду и соцполитике рассмотрел поправки ко второму чтению. Рекомендована к принятию поправка фракции "Единая Россия": приравнять дагестанцев, воевавших с боевиками в 1999 году, к участникам боевых действий, предоставив им ежемесячные денежные выплаты.

При этом часть мер соцподдержки, о которых идет речь, финансируется за счет средств федерального бюджета, в том числе льготы по пенсионному обеспечению, компенсация расходов на оплату жилых помещений в размере 50%, а также обеспечение жильем ветеранов боевых действий, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Как ранее заявил автор - депутат от "Единой России" Умахан Умаханов - изменения будут способствовать признанию заслуг членов отрядов самообороны Дагестана и укреплению политической стабильности в регионе.

Законопроект в редакции первого чтения уже предоставляет указанным лицам такие меры нематериальной поддержки, как использование ежегодного отпуска в удобное для них время, преимущество при приеме в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан или в жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы.

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