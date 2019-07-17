Как союзная программа позволила создать уникальную технологию лечения патологий позвоночника у детей

В Петербурге подведены промежуточные итоги программы Союзного государства "Разработка новых спинальных систем с использованием технологий прототипирования в хирургическом лечении детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника (Спинальные системы)". В начале этой недели их представили Госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте.

Хотя до окончания программы остается еще почти половина срока - она рассчитана на 2017-2020 годы - представители и медицинского сообщества, и Союзного государства уверены, что работу надо будет продолжить.

Как рассказали в ФГБУ "Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Турнера", который участвует в программе с российской стороны, потребность в современных высокотехнологичных методах лечения и коррекции позвоночника довольно велика. В России сейчас примерно 63,5 тысячи детей с врожденными пороками развития позвоночного столба, примерно половина из них нуждаются в операции. Кроме того, растет количество травм. Однако если общее число детей, получивших подобные травмы, год от года изменяется не сильно, то вот статистика их тяжести пугает. Так, в 2010 году только 14% повреждений позвоночника у детей сопровождались неврологическими нарушениями (которые могут привести к серьезным поражениям), в 2018-м - уже 32,4%. При этом, отмечает директор института Алексей Баиндурашвили, анонимное анкетирование показывает, что в 78% случаев родители признают свою вину в случившемся.

В институте имени Турнера помогают детям со всех концов России и Беларуси. Вот с 13-летним мальчиком из Ингушетии, который катался на мотоцикле и упал, сидит мама, следит за показаниями приборов. Восьмилетняя девочка тренируется на аппарате обратной биологической связи - у нее была травма шейного отдела позвоночника и подвижность еще не полностью восстановилась. На занятиях по ЛФК маленькую пациентку учат владеть телом в подвесном гамаке. Но самые сложные операции врачи делают малышам с врожденными пороками развития.

- Аналогов нашей технологии в мире нет, - рассказал замдиректора НИДОУ по научной работе Сергей Виссарионов. - На Западе такие коррекции проводятся в несколько этапов, мы стараемся максимально сократить их число.

В рамках программы "Спинальные системы" российские ученые совместно с коллегами из ГУ "Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии" Минздрава Беларуси разработали полный алгоритм диагностики и лечения порока развития позвоночника. Например, теперь они могут с достаточной точностью предсказать, будет ли заболевание прогрессировать. Результат определяют с помощью генетических исследований, а также по уровню цинка, хрома и селена в крови - чем они ниже, тем больше вероятность проблем. Например, что позвонок разовьется не полностью (тогда его удалят), произойдет искривление со сращением ребер (тогда их разделят и зафиксируют специальным зажимом).

- Технология 3Д-моделирования позволяет изготовить для каждого больного индивидуальный имплантат, с помощью которого проводится радикальная коррекция, - поясняет специалист, - а компьютерная программа поддержки принятия решения и предоперационного планирования позволяет устанавливать металлоконструкции максимально точно.

Сами конструкции выглядят маленькими и хрупкими - они рассчитаны на детей дошкольного возраста. Однако "внешность обманчива" - для их изготовления применяется специальный сплав с использованием титана. Через полтора года, когда на месте травмы или операции у ребенка сформируется костный блок, конструкцию можно будет убрать, и "дальше ребенок развивается в условиях нормы", поясняют медики.

И сами конструкции, и инструментарий для их установки делают на белорусском предприятии

В рамках работы над программой разработаны как сами конструкции, так и инструментарий для их установки, сейчас то и другое изготавливают на белорусском предприятии. Сделано одно научное открытие, поданы заявки на три патента, два из которых - международного характера, опубликовано более десятка научных статей. Но главное - прооперированы маленькие пациенты, которые теперь не станут тяжелыми инвалидами, ведь искривление позвоночника - это проблемы не только с движением, но и со всеми остальными системами организма. Врачи института с гордостью отмечают, что в рамках программы цель сделать определенное количество операций не стояла, однако во всех случаях вмешательство прошло без осложнений, в то время как при использовании западных технологий их число доходит до 70 процентов.

Дальше, говорят хирурги, необходимо продолжать совершенствование технологий, проводить лечение на как можно ранней стадии и распространять свой опыт по другим клиникам. Например, в прошлом году показательные операции проводились в белорусском РНПЦ.

- Нет предела совершенству, - отметил Госсекретарь Союзного государства Георгий Рапота по итогам обсуждения результатов программы. - Есть уже открытия и изобретения, надо обобщить этот опыт и готовиться к продолжению. Вам нужно сформировать на будущее техническое задание себе - и нам заодно.

По его словам, приступить к разработке новой программы необходимо уже сейчас, это позволит планировать выделение средств как из бюджета Союзного государства, так и из национальных бюджетов.

- Она может быть продолжена в этом формате или в других финансовых форматах, - отметил Госсекретарь Союзного государства. - Для нас важно, чтобы это направление науки и медицины развивалось. Если Россия найдет деньги самостоятельно, то оно будет развиваться за счет национальных программ, если будет признано целесообразно это делать в сотрудничестве с нашими белорусскими коллегами, то тогда это будет сформулировано в виде программы Союзного государства.

Кстати

На союзную программу "Спинальные системы" 2017-2020 года было выделено 95,7 миллиона российских рублей, из которых 33,5 миллиона рублей составил вклад Беларуси и 62 миллиона - финансирование с российской стороны. Еще 228 тысяч рублей удалось привлечь из внебюджетных источников.