Кузнецова: Состояние отравившихся в крымском лагере детей стабилизировано

Состояние отравившихся в детском лагере "Лучистый" под Евпаторией детей стабилизировано, заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Все госпитализированные дети - за медицинской помощью также обратились четверо взрослых - прибыли в лагерь из Татарстана. Сейчас опасений за их здоровье нет, а причина отравления, по словам директора лагеря, которого цитирует агентство РИА Новости, выясняется. По его словам, детей просто возили в больницу на консультацию, а потом возвратили в лагерь. Но управление Следственного комитета по республике Крым продолжает проверку по факту произошедшего. А управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщило, что результаты обследования пока свидетельствуют о норовирусе.