Названа причина массового отравления детей в крымском лагере

В Крыму по итогам обследования первых заболевших в детском оздоровительном лагере "Лучистый" установлено, что причиной массового отравления 49 детей стал норовирус. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

- "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым" в течение суток провел этиологическую расшифровку группового заболевания детей в ДОЛ "Лучистый", - говорится в сообщении ведомства. - Установлено, что возбудителем является норовирус. Продолжаются лабораторные исследования для установления источника инфекции и факторов ее передачи. Проводится дезинфекция помещений лагеря.

В инфекционном отделении "Евпаторийской горбольницы" всем заболевшим оказывается квалифицированная помощь. Специалисты минздрава Крыма провели медицинский осмотр для выявления всех воспитанников и сотурдников лагеря с симптомами острой кишечной инфекции.

Напомним, вспышка инфекции стала причиной госпитализации 54 человек, в том числе 49 детей и пяти вожатых, из детского оздоровительного лагеря "Лучистый" в поселке Заозерный. Следственный отдел по городу Евпатория возбудил уголовные дела по факту отравления детей по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).