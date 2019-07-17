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17.07.2019 14:11
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Москалькова выступила за изменение меры пресечения украинским морякам

Текст: Татьяна Замахина

Украинским морякам, незаконно пересекшим российскую границу в Керченском проливе, было бы гуманно изменить меру пресечения. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Это было бы гуманно и правильно, заявила она, отвечая на вопрос телеканала "Россия 24". Омбудсмен подчеркнула, что очень важно "разобраться со степенью вины этих людей" в контексте предпринятой Киевом провокации в Керченском проливе для срыва выборов украинского президента.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Москалькова, которая сегодня выступила с докладом о своей работе в Госдуме, также заявила журналистам, что считает "размораживание" диалога по обмену задержанными гражданами России и Украины знаком возможной перезагрузки отношений между странами.

Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста 13 из 24 задержанных украинских моряков.

Напомним, что инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября прошлого года - тогда три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. По факту нарушения госграницы было возбуждено уголовное дело. Члены экипажей - 24 гражданина Украины - были арестованы.

Власть Право Права человека Президент Уполномоченный по правам человека Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Провокация Украины в Керченском проливе
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