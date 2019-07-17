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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Чтобы новоселье не горчило

На Кубани чиновники ответят рублем за нарушение жилищных прав сирот
Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 155(7913)
Сразу три кубанских муниципалитета - Сочи, Усть-Лабинский и Новопокровский районы - попали в эпицентр скандала, связанного с нарушением жилищных прав сирот. К ответственности за это привлечены высокопоставленные чиновники.

Два уголовных дела дошли до суда, по ним уже вынесены приговоры. Экс-директор департамента имущественных отношений администрации Сочи Владимир Пермяков признан виновным в закупке непригодных для проживания квартир. Несмотря на отсутствие в них напольного покрытия, розеток, выключателей, ванн, унитазов, кухонных плит и даже дверей, чиновник распорядился приобрести 26 таких квартир для сирот. Пермяков год провел под стражей и домашним арестом, и недавно за допущенную халатность суд приговорил его к крупному штрафу.

Фото: СК РФ / РИА Новости
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А буквально на днях по этой же статье был вынесен приговор первому заместителю главы Новопокровского района Оксане Варавиной, которая почти 20 лет "трудится в коридорах власти". Два года назад общественность была шокирована ее декларацией о доходах, после которой в соцсетях бурно обсуждали "самую богатую чиновницу одного из самых бедных районов Кубани".

После проверки оказалось, что львиной долей указанного в декларации имущества владеет супруг чиновницы, местный фер- мер. Но на сей раз надзорное ведомство предъявило серьезные претензии к самой Варавиной, по халатности которой бюджету из-за покупки по завышенной стоимости квартир для сирот было нанесено свыше двух миллионов 700 тысяч рублей ущерба.

В соцсетях бурно обсуждали "самую богатую чиновницу одного из самых бедных районов Кубани"

- Процедуру приобретения квартир для сирот мы отслеживаем со стадии размещения заявки, - пояснил прокурор района Александр Рахвалов. - Первый заместитель главы муниципалитета возглавляет единую комиссию по проведению закупок. В ходе проверки выяснилось, что именно она приняла решение об утверждении не соответствующей требованиям законодательства документации об электронном аукционе на право заключения контрактов в части обоснования начальной цены, позволившей значительно завысить стоимость приобретаемых квартир. А в дальнейшем, будучи осведомленной о выявленных комиссией дефектах, проигнорировала полученную информацию.

Всего в 2017 году для "государевых детей" было закуплено семь квартир, большинство из которых оказалось в плачевном состоянии - ржавые трубы, аварийная сантехника, рваные обои. Дождавшегося собственного жилья студента-сироту поставили перед фактом: надо найти как минимум 200 тысяч рублей, чтобы довести квартиру до ума. Только после вмешательства прокуратуры за устранение недостатков взялись бывшие хозяева квадратных метров. По материалам проверки возбудили уголовное дело, фигуранткой которого и стала Оксана Варавина. Почти год длилось следствие, несколько месяцев шел суд. Причем к началу слушаний чиновницу повысили в должности: она исполняла обязанности ушедшего в отпуск главы района и приезжала на заседания на служебном авто.

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Суд признал Варавину виновной по всем пунктам предъявленного обвинения, приговорив к штрафу с лишением права занимать определенные должности сроком на один год. Также был удовлетворен иск прокуратуры района о взыскании с осужденной в пользу бюджета двух миллионов 700 тысяч рублей.

Но обидевшая сирот чиновница пока находится в отпуске.

Тем временем

Фигурантом подобного уголовного дела стал теперь уже и бывший глава Усть-Лабинского района Николай Артющенко. Поводом для его возбуждения, по данным правоохранителей, также послужило не соответствующее санитарным нормам жилье, приобретенное за бюджетные деньги для детей-сирот. Как сообщили в краевом управлении СКР, в настоящее время завершается проведение назначенной следствием экспертизы.

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