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17.07.2019 18:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму число госпитализированных из детского лагеря увеличилось до 56

Текст: Илья Изотов (СИмферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Евпаторийскую городскую больницу с признаками острой кишечной инфекции доставлены еще два ребенка. Таким образом, общее число госпитализированных возросло до 56, среди которых пять вожатых и 51 ребенок. Об этом "РГ" сообщили в Минздраве РК.

В Крыму возбудили уголовные дела по факту отравления детей в лагере

Состояние пациентов оценивается как стабильное, детям оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни и здоровью нет.

Напомним, вчера вечером в горбольницу Евпатории были экстренно госпитализированы 49 детей и пять вожатых из лагеря "Лучистый". У них наблюдалось недомогание, рвота и диарея.

Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование, и, исходя из состояния первых обследованных больных, сделали вывод о норовирусе как источнике эпидемвспышки. Следственный отдел по Евпатории возбудил уголовные дела по факту массового заболевания детей. В лагере объявлен карантин и проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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