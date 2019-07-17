В Крыму число госпитализированных из детского лагеря увеличилось до 56

В Евпаторийскую городскую больницу с признаками острой кишечной инфекции доставлены еще два ребенка. Таким образом, общее число госпитализированных возросло до 56, среди которых пять вожатых и 51 ребенок. Об этом "РГ" сообщили в Минздраве РК.

Состояние пациентов оценивается как стабильное, детям оказывается необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни и здоровью нет.

Напомним, вчера вечером в горбольницу Евпатории были экстренно госпитализированы 49 детей и пять вожатых из лагеря "Лучистый". У них наблюдалось недомогание, рвота и диарея.

Специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование, и, исходя из состояния первых обследованных больных, сделали вывод о норовирусе как источнике эпидемвспышки. Следственный отдел по Евпатории возбудил уголовные дела по факту массового заболевания детей. В лагере объявлен карантин и проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия.