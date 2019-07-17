Вступило в силу первое решение финомбудсмена по ОСАГО

Заявителем, который одним из первых воспользовался новым досудебным порядком разрешения спора со страховой компанией, стал житель Тюмени.

Он добивался взыскания неустойки за то, что страховщик затянул с ремонтом автомобиля по договору ОСАГО.

"Срок передачи транспортного средства заявителю со станции технического осмотра автомобиля был превышен на 38 календарных дней (по закону на ремонт отводится 30 дней)", - отметил главный финансовый омбудсмен Юрий Воронин.

По закону "Об ОСАГО", за каждый день просрочки страховая компания должна выплатить неустойку в 0,5 процента от суммы возмещения, уточнил Воронин.

В случае с жителем Тюмени стоимость восстановительного ремонта его автомобиля составила 130,6 тысячи рублей. Учитывая период нарушения, финансовый уполномоченный в сфере страхования Виктор Климов принял решение удовлетворить требование автовладельца и взыскать со страховой организации в пользу заявителя 24,8 тысячи рублей. 17 июля оно вступило в силу.

Новый досудебный порядок рассмотрения споров граждан со страховщиками по договорам ОСАГО, каско и ДСАГО начал действовать в России с 1 июня. Для потребителей обращение к омбудсмену бесплатно.