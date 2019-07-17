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17.07.2019 11:30
Рубрика: Страхование

Вступило в силу первое решение финомбудсмена по ОСАГО

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Заявителем, который одним из первых воспользовался новым досудебным порядком разрешения спора со страховой компанией, стал житель Тюмени.

Он добивался взыскания неустойки за то, что страховщик затянул с ремонтом автомобиля по договору ОСАГО.

"Срок передачи транспортного средства заявителю со станции технического осмотра автомобиля был превышен на 38 календарных дней (по закону на ремонт отводится 30 дней)", - отметил главный финансовый омбудсмен Юрий Воронин.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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По закону "Об ОСАГО", за каждый день просрочки страховая компания должна выплатить неустойку в 0,5 процента от суммы возмещения, уточнил Воронин.

В случае с жителем Тюмени стоимость восстановительного ремонта его автомобиля составила 130,6 тысячи рублей. Учитывая период нарушения, финансовый уполномоченный в сфере страхования Виктор Климов принял решение удовлетворить требование автовладельца и взыскать со страховой организации в пользу заявителя 24,8 тысячи рублей. 17 июля оно вступило в силу.

Новый досудебный порядок рассмотрения споров граждан со страховщиками по договорам ОСАГО, каско и ДСАГО начал действовать в России с 1 июня. Для потребителей обращение к омбудсмену бесплатно.

#страхование