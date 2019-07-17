Россиянин проведет в мексиканской тюрьме 37,5 года за убийство

Гражданин России Алексей Макеев приговорен в Мексике к 37 с половиной годам тюрьмы. Его признали виновным в умышленном убийстве местного жителя, произошедшем в городе Канкун в мае 2017 года.

Также он должен будет выплатить семье погибшего около 22 тысяч долларов ущерба и штраф в десять тысяч долларов. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Мексике, в ходе процесса над Макеевым его основные права были соблюдены.

Россиянин неоднократно оскорбительно высказывался в отношении мексиканцев, свои записи он выкладывал на YouTube. В связи с этим несколько сотен человек окружили дом Макеева в Канкуне и напали на него. В ходе конфликта россиянин нанес ножевое ранение 20-летнему мексиканцу Эдуардо Родригесу, который впоследствии скончался.

Разъяренная толпа попыталась забросать россиянина камнями, Макеев был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Госпиталь он покинул в инвалидном кресле и в сопровождении полиции, которая доставила россиянина в прокуратуру.

Между тем

Власти Мексики не пустили десять дней назад 14 человек с российскими паспортами. В посольстве РФ в латиноамериканской стране рассказали, что миграционная служба отказала им во въезде из-за несоблюдения правил въезда и несоответствия заявленным целям пребывания в стране.