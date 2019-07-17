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17.07.2019 14:18
Рубрика: Легковые авто

Украина смогла обойтись без российских автомобилей только 4 дня

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Запрет на ввоз автомобилей российского производства на Украину перенесен на полгода - с 1 июля 2019 года на 1 января 2020-го. Это стало известно из постановления Кабинета министров от 5 июля № 605.

Ранее украинское правительство добавило в список запрещенных к ввозу товаров из России любых транспортных средств - тракторов, автобусов, легковых, грузовых и специализированных автомобилей и мотоциклов. Но всего через 4 дня после вступления запрета в силу Кабмин уточнил, что непосредственно на легковушки эмбарго начнет действовать на полгода позже. Причины такого решения не сообщаются.

Фото: пресс-служба АвтоВАЗа
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Отметим, что автомобили Lada, ГАЗ и УАЗ на Украину какое-то время уже не поставляли. Затем они вновь появились на местном рынке. Но ввозились со спецпошлиной в 5%. В итоге спрос на российские машины упал до минимума. Так, в статистике "Укравтопрома" АвтоВАЗ идет на 21-м месте по продажам среди всех автопроизводителей. В июне компания реализовала только 65 машин, в мае - 82. В сегменте коммерческих автомобилей ГАЗ в июне был 10-м (39 продаж), КамАЗ - 19-й (10 машин). Автобусы ПАЗ разошлись в первый месяц лета тиражом 8 экземпляров - это 8% всего рынка.

Между тем новый запрет касался и иномарок, собранных на заводах в РФ. В частности, Volkswagen Polo, Kia Rio и Chevrolet Niva. Ранее на Украину поставляли и Hyundai Solaris с Creta. В итоге общее число продаж автомобилей российской сборки в мае составило 206 единиц, уточняет Autoconsulting.

Тем временем на Украине экспериментируют с вторичным рынком. Один из дистрибьюторов начал ввозить в страну подержанные корейские машины. Ранее "РГ" писала, что в стране появились ранее битые американские машины с пробегом.

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