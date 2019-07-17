В белорусских вузах продолжается вступительная кампания

Большинство белорусских вузов на этой неделе завершило прием документов от абитуриентов, желающих получить высшее образование за счет бюджета. По 4 августа документы будут принимать у тех, кто решил поступать на платное отделение. Российским гражданам стать студентами в Беларуси также несложно - соответствующие межгосударственные договоренности действуют не первый год. А вот вступительные кампании отличаются одна от другой. Не стал исключением и нынешний год.

Правила поступления в белорусские вузы для россиян в этом году не изменились. Однако стоимость обучения поднялась в цене. Фото: Александр Кушнер

Правила прежние, расценки новые

Правила поступления в белорусские вузы для россиян в этом году не изменились. Вариантов, как и раньше, два. Первый - стать студентом по результатам проводимого в стране централизованного тестирования (можно сдать ЦТ максимум по четырем предметам, но для поступления нужно лишь два или три сертификата). В этом случае зачисление в вузы проходит на конкурсной основе, но зато и обучение будет за средства бюджета. Важная особенность: регистрация на тестирование проводится в мае, а само испытание проходит непосредственно в белорусских вузах. Второй вариант - поступление по итогам собеседования, но уже на платной основе.

Кстати, о деньгах. С нового учебного года белорусские вузы поднимают плату за обучение. Министр образования Игорь Карпенко охарактеризовал это повышение как незначительное: в вузах Минобразования, а их в стране почти половина от общего количества, расценки стали выше на 100-300 белорусских рублей (примерно 50-150 долларов) за год. Например, в Белорусском национальном техническом университете получение образования на платной основе в 2019-2020 учебном году обойдется в зависимости от специальности от 3380 до 3605 белорусских рублей (1690-1800 долларов). В Белорусском государственном педагогическом университете - от 1966 до 2666 белорусских рублей (примерно 980-1320 долларов, первокурсники платят больше).

Куда пойти - в медицину или IT?

Прием документов осуществляют 49 белорусских вузов. Всего планируется принять на первый курс 54,7 тысячи человек - чуть больше, чем годом ранее. Из них 26,6 тысячи станут студентами бюджетной формы обучения и 28,2 тысячи - платной. Особенность нынешней кампании - увеличение набора на медицинские, IT-специальности, а также на специальности физкультуры и спорта.

Есть новшества и в выборе направлений получения образования. Например, в Белгосуниверситете впервые набирали студентов в институт, созданный совместно с Даляньским политехническим университетом (Китай), в этом же вузе впервые за долгое время вернулись к вечерней форме обучения. А в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники на военный факультет впервые принимают девушек.

Баллы любят счет

В этом году апробировали новую систему подсчета баллов на центральном тестировании. Суть новации в следующем: чем больше сложных заданий выполняет абитуриент, тем больше баллов он набирает. В то же время человек, имеющий средние знания, мог получить до 50 баллов в отличие от 30 - 40 прежних.

К слову, в 2020 году нижние пороговые значения отметок на центральном тестировании будут повышены. Например, сейчас по русскому языку неудовлетворительными считаются отметки от 0 до 9 баллов (включительно) из 100, для специальностей филологического профиля - от 0 до 24. Со следующего года нужно будет показывать еще более впечатляющие результаты, чтобы пройти испытание.

Кстати, 100 баллов по русскому языку в нынешнем году набрали 36 человек из более чем 61 тысячи участников, по биологии - 43 из 25 тысяч. Лишь 12 абитуриентам удалось получить 200 баллов по двум предметам ЦТ, трехсотбалльников не было.

В Республиканском институте контроля знаний подумывают над цифровизацией централизованного тестирования.

Факт

Все нормативно-правовые документы, связанные с поступлением абитуриентов в вузы Беларуси и России, размещены на сайте Постоянного Комитета Союзного государства (раздел "Белорусско-российское сотрудничество") в рубрике "Приемная кампания в вузы".