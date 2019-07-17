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17.07.2019 08:38
Рубрика: Экономика

Эксперты рассказали, какой бизнес можно открыть в жилом доме

Текст: Ольга Игнатова
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали, какие виды коммерческой деятельности можно вести в многоэтажном жилом доме.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Жилищный кодекс разрешает вести в жилом многоквартирном доме профессиональную или индивидуальную предпринимательскую деятельность. Но при этом работа магазина, салона или офиса не должна мешать другим жильцам. Так же как и не должна приводить к нарушению санитарных норм и правил техники безопасности, наносить ущерб инженерному оборудованию или конструкции здания.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Грозит ли сибирякам выселение за свалку в квартире

Вести бизнес в домашних условиях имеют право физические лица, зарегистрировавшиеся как индивидуальные предприниматели или самозанятые. Часто дом и работу таким образом совмещают репетиторы, переводчики, юристы, бухгалтеры, программисты, веб-дизайнеры, портные и т.д. Кроме того, в некоторых квартирах жилых домов все еще действуют малые средства размещения: мини-гостиницы и хостелы. Но, как напоминает эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко, с первого октября мини-отели и хостелы можно будет организовывать только в нежилом фонде.

А вот организовать в квартире небольшое частное производство, например, по изготовлению тортов, закон не запрещает. Но только без использования промышленного шумного оборудования. Если же предприниматель хочет организовать в многоквартирном доме полноценный офис, бюро, ателье, магазин, кафе-кондитерскую с вывеской, отдельным входом и штатом сотрудников, то придется переводить жилое помещение в нежилое. В большинстве случаев в нежилой фонд переводят свои квартиры жильцы первых этажей в типовых многоэтажках, проекты которых не предполагали устройства специальных помещений для ведения бизнеса. Правда, с недавних пор эта процедура сильно усложнилась. Прежде чем обращаться в уполномоченный орган с заявлением о переводе жилого помещения в нежилое, собственник должен заручиться письменным согласием каждого владельца примыкающих к его квартире помещений, а также большинством голосов владельцев жилых и нежилых помещений, расположенных в доме и подъезде.

Фото: Виктор Гусейнов / Комсомольская правда
Как избавиться от хостела в жилом доме

При этом деятельность в нежилом помещении строго ограничена противопожарными, санитарными и градостроительными нормами и не должна приводить к загрязнению воздуха и территории жилой застройки, превышению допустимого уровня шума, создавать угрозу жизни или здоровью жильцов дома. В частности, закон запрещает размещать в жилых домах магазины по продаже москательно-химических товаров, взрывоопасных веществ и материалов, синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин, автомобильных масел.

Под запрет также попадают заведения, работающие после 23 часов, учреждения и магазины ритуальных услуг, склады любого назначения, специализированные рыбные магазины, бани и сауны, прачечные и химчистки, общественные туалеты.

Экономика Бизнес Правительство Минэкономразвития Росреестр
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