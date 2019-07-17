Захарова уличила США в усилении частных военных компаний в Сирии

Выводя регулярные войска из Сирии, США одновременно наращивают там группировки частных военных компаний. Такое заявление на брифинге для журналистов сделала в среду, 17 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она сослалась на поступающую из арабской республики информацию.

"Командование Вооруженных сил США в связи с планируемым сокращением своего контингента [в Сирии] действует интересно, а именно увеличивает численность действующих в северных и северо-восточных районах страны сотрудников частных военных компаний", - приводит ее слова ТАСС.

Захарова добавила, что общая численность этих сотрудников превышает уже 4000 человек.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Франция намерены расширить военное присутствие в Сирии. Туда будет отправлен дополнительный военный контингент для смены уходящих американских соединений.