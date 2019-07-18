Беларусь предложила усилить поддержку молодежи Союзного государства

В активном вовлечении молодого поколения СГ в интеграционные процессы видит основную задачу на ближайшую перспективу вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко. Свой взгляд на проблему он сформулировал 18 июля во время пленарного заседания VI Форума регионов Беларуси и России, который проходит в городе на Неве.

Признав, что в обеих странах выстроена действенная система поддержки молодежи (от получения образования до трудоустройства выпускников и помощи молодым семьям), он предложил и дальше активно продвигать инициативы на этом магистральном направлении развития общества.

Говоря о стратегии молодежной интеграции в рамках Союзного государства, Петришенко заявил, что в этом документе, на его взгляд, необходимо отразить парламентскую и общественную деятельность молодых людей, вопросы их труда и бизнеса, подготовку управленческих кадров.

Несмотря на то, что молодежная тематика широко представлена в медиапространстве, оратор полагает, что это далеко не предел: "нужно и дальше наращивать ее поток, точнее фокусируясь на основную целевую аудиторию". Целесообразно, по его мнению, создать и "молодежный сетевой ресурс для охвата большего количества нашей молодежи информацией о жизни и возможностях Союзного государства".

Одним из приоритетов молодежной политики выступающий назвал поддержку одаренной молодежи. Признав за данность, что в СГ традиционно проводятся многочисленные фестивали и конкурсы, он считает, что в нынешних условиях этого уже недостаточно. В частности, он предложил "рассмотреть возможность учреждения стипендии Союзного государства для поддержки талантливой молодежи". Кроме того, добавил вице-премьер, необходимо создать совместный банк данных о молодых людях, обучающихся в СГ.

Особый акцент член правительства РБ сделал на масштабную поддержку предпринимательских инициатив. Пора, считает он, "развивать молодежные бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий, отраслевые лаборатории и ресурсные центры". Он напомнил, что ранее уже было принято решение образовать белорусско-российский молодежный бизнес-инкубатор в Казани. Кстати, его открытие запланировано на будущий год.

Кроме того, добавил Петришенко, необходимо активизировать работу по созданию на базе Белорусско-Российского университета молодежного технопарка. Как известно, эта инициатива была ранее поддержана президентами обеих стран.

Новые горизонты должны появиться в ближайшее время и в проектах студенческих строительных отрядов и движениях волонтеров. Пришло время увеличивать число студенческих отрядов, работающих в Беларуси и России, уверен вице-премьер. Он уточнил, что 50 белорусских волонтеров прошли стажировку во время проведения чемпионата мира по футболу в РФ, в свою очередь сто их молодых коллег из России стали участниками II Европейских игр. Вице-премьер склонен считать, что волонтерское движение в рамках Союзного государства требует дальнейшей "концентрации усилий". Для этого, по его словам, которое приводит БЕЛТА, может быть полезным и единый электронный банк волонтеров.

Развитие патриотического туризма тоже требует дополнительных креативных идей и подходов, уточнил Петришенко. Важно, считает он, больше рассказывать о героической истории двух стран, общей Победе в Великой Отечественной войне. Это позволит, подчеркнул вице-премьер, "сформировать у молодых людей здоровый патриотизм, противодействовать информационным угрозам, порочащим подвиг советского народа и принижающим вклад народов Беларуси и России в победу во Второй мировой войне".