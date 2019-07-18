Болгарские археологи впервые показали "невиданное" оружие древних

В Болгарии в дунайском городе Русе на специально организованной в региональном историческом музее выставке археологи впервые показали оружие древних фракийцев, подобного которому раньше не находили.

О выставке рассказывает Archaeology in Bulgaria. На ней представлены фракийские артефакты первого тысячелетия до н.э. Организаторы отмечают, что многие образцы оружия, впервые представленного широкой публике, ранее не встречались археологам.

Все оно было обнаружено при раскопках в древних поселениях и курганах на северо-востоке Болгарии. Всего было выставлено 125 таких артефактов. Большая часть этого оружия - наступательного типа.

В частности, археологи показали различные типы мечей, наконечников копий и стрел, а также свинцовые "пули", которые древние воины выпускали при помощи пращи. Кстати, на некоторых "снарядах" имеются надписи.

Так, на выставке представлены изогнутые мечи махайра, обоюдоострые короткие мечи и кинжалы типа акинак, фракийский изогнутый короткий меч, боевые топоры и копья, в том числе сарисса - длинное копье, популярное в эпоху Александра Македонского и достигавшее в длину семи метров.

"Все эти артефакты производят большое впечатление, - говорится в сообщении исторического музея в Русе. - Так, найденные формы для отливки наконечников бронзовых стрел свидетельствуют об интенсивном производстве оружия местными мастерами".

По мнению болгарских археологов, фракийцы активизировались в связи с наступлением на них македонских войск. Вероятно, это подстегнуло "оружейную индустрию". Мастера начали экспериментировать, создавая новые типы топоров, копий и мечей.

Даже представленные на выставке снаряды для пращи являются модернизированными. Подсчитано, что дальность их метания достигала 200 метров, что было сопоставимо с длиной полета стрелы, выпущенной из лука.

Кроме того, такие снаряды были отлиты из свинца, в то время как из других пращей метали камни, и могли причинить серьезный урон противнику.