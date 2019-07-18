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18.07.2019 17:44
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Болгарские археологи впервые показали "невиданное" оружие древних

Текст: Денис Передельский
Фото: Ruse Regional Museum of History Фото: Ruse Regional Museum of History
Фото: Ruse Regional Museum of History

В Болгарии в дунайском городе Русе на специально организованной в региональном историческом музее выставке археологи впервые показали оружие древних фракийцев, подобного которому раньше не находили.

О выставке рассказывает Archaeology in Bulgaria. На ней представлены фракийские артефакты первого тысячелетия до н.э. Организаторы отмечают, что многие образцы оружия, впервые представленного широкой публике, ранее не встречались археологам.

Фото: Eyal Marco, Israel Antiquities Authority
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Все оно было обнаружено при раскопках в древних поселениях и курганах на северо-востоке Болгарии. Всего было выставлено 125 таких артефактов. Большая часть этого оружия - наступательного типа.

В частности, археологи показали различные типы мечей, наконечников копий и стрел, а также свинцовые "пули", которые древние воины выпускали при помощи пращи. Кстати, на некоторых "снарядах" имеются надписи.

Так, на выставке представлены изогнутые мечи махайра, обоюдоострые короткие мечи и кинжалы типа акинак, фракийский изогнутый короткий меч, боевые топоры и копья, в том числе сарисса - длинное копье, популярное в эпоху Александра Македонского и достигавшее в длину семи метров.

"Все эти артефакты производят большое впечатление, - говорится в сообщении исторического музея в Русе. - Так, найденные формы для отливки наконечников бронзовых стрел свидетельствуют об интенсивном производстве оружия местными мастерами".

По мнению болгарских археологов, фракийцы активизировались в связи с наступлением на них македонских войск. Вероятно, это подстегнуло "оружейную индустрию". Мастера начали экспериментировать, создавая новые типы топоров, копий и мечей.

Даже представленные на выставке снаряды для пращи являются модернизированными. Подсчитано, что дальность их метания достигала 200 метров, что было сопоставимо с длиной полета стрелы, выпущенной из лука.

Кроме того, такие снаряды были отлиты из свинца, в то время как из других пращей метали камни, и могли причинить серьезный урон противнику.

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