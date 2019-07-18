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Рубрика: Культура

В венгерской пещере найдены доисторические сокровища

Текст: Денис Передельский
Фото: Komka Peter / MTI Фото: Komka Peter / MTI
Фото: Komka Peter / MTI

Археологи при обследовании пещеры Барадла на северо-востоке Венгрии обнаружили большое количество драгоценных артефактов бронзового века и древние человеческие останки.

Об открытии сообщает Index. Оно было сделано в пещере Барадла, знаменитой своими сокровищами. За последние 150 лет в ней находили много артефактов, включая изделия из золота.

Фото: Eyal Marco, Israel Antiquities Authority
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На сей раз группа археологов в результате четырехлетних раскопок обнаружила бронзовые артефакты, керамику, а также кости человека и животных двух периодов: культуры Бюкк (около 5000 до н. э.) и культуры Кижатице (около 1200 до н. э.)

Артефакты культуры Бюкк представляют собой фрагменты керамики, ярко украшенной геометрическими узорами. Они абстрактны, и их узоры значительно отличаются от той керамики, которую традиционно изготавливали другие местные народы. Вероятно, представители культуры Бюкк были великими путешественниками.

Также было найдено 59 бронзовых изделий, в том числе большое количество дисков. Они были найдены возле подземного ручья под грудой камней. По тому, как они были сложены, археологи установили, что в древности кто-то аккуратно завернул их в ткань, а затем спрятал под камнями.

Кости животных, найденные неподалеку, указывают на ритуальный пир или жертвоприношения, которые проводились в пещере Барадла. Обнаруженные там же человеческие останки относятся к эпохе неолита. Видимо, пещера Барадла тысячи лет назад считалась священным местом.

"В наши дни стены пещеры покрыты черной сажей, но тогда они были светлыми, и это, должно быть, выглядело очень красиво, - говорит ведущий археолог проекта доктор Габор Сабо. - Даже сегодня, вдыхая воздух пещеры Барадла, чувствуешь, что это мистическое место".

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