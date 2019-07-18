Новости

В Екатеринбурге в аварии с автобусом пострадали дети 14:47
Иран объявил о задержании танкера с контрабандой в Персидском заливе 14:47
Умерла бывшая жена Леонида Харитонова, актриса Джемма Осмоловская 14:44
Психологи: соцсети провоцируют депрессию и комплекс неполноценности 14:41
Песков назвал первый шаг для нормализации отношений Москвы и Киева 14:38
Опубликована архитектура деловой программы Восточного экономического форума-2019 14:38
Умерла актриса Валентина Зимняя 14:37
Где могут располагаться российские аналоги "Зоны 51" 14:32
В Одессе трагически погиб известный украинский телеведущий 14:31
Эрмитаж предупредил о сайтах-мошенниках 14:28
Минск предложил посвятить очередной Форум инвестиционному сотрудничеству 14:24
В Израиле раскопали мегаполис с предметами из неизвестного материала 14:24
В Ингушетии нашли следы переднеазиатского леопарда 14:22
На трассе под Севастополем сгорел автомобиль Chrysler 14:18
Столичная мэрия подала к Церетели иск на 55 млн рублей 14:16
Балтийская коса под Калининградом пострадала из-за утечки нефти 14:15
Под Калугой в детском саду произошло массовое отравление 14:15
Роспотребнадзор выявил источник заражения в крымском лагере 14:14
В Петербурге заводам возместят затраты на покупку оборудования 14:13
В Петербурге предложили ограничить скорость электросамокатов 14:12
Песков прокомментировал слова Мэй о либерализме 14:09
Новокузнечанка нашла на лавочке сумку с золотом 14:06
Воронеж приглашает на форум молодежи Союзного государства 14:05
Видео: женщина утопила Mercedes в реке, перепутав педали 14:04
Ученый рассказал о рекордном потеплении в одном из регионов России 14:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему в России дешевеет сахар
Почему в России дешевеет сахар
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
18.07.2019 14:24
Рубрика: Культура

В Израиле раскопали мегаполис с предметами из неизвестного материала

Текст: Денис Передельский
Фото: Eyal Marco, Israel Antiquities Authority Фото: Eyal Marco, Israel Antiquities Authority
Фото: Eyal Marco, Israel Antiquities Authority

Израильские археологи раскопали под Иерусалимом гигантское доисторическое поселение, в котором проживало большое количество жителей.

Об открытии со ссылкой на управление по делам древностей рассказывает Министерство иностранных дел Израиля. Подобное поселение эпохи неолита обнаружено впервые. Согласно полученным данным, в нем проживало по меньшей мере 2000-3000 жителей. Это гораздо больше, чем в любом другом поселении того времени.

Фото: ГИА Туркменистана
В Туркмении в мавзолее святого шейха нашли клад дирхемов XIII века

Также были обнаружены тысячи наконечников стрел, топоров и ножей, ювелирных изделий и статуэток, произведенных здесь же людьми каменного века. К слову, место раскопок расположено примерно в пяти километрах к западу от Иерусалима, на берегу реки Сорек.

По подсчетам ученых, первое поселение возникло в этом месте еще около 20 тысяч лет назад. Похоже, около 9000 лет назад оно превратилось в настоящий мегаполис тех времен.

"В ходе раскопок были обнаружены большие здания, в том числе помещения, которые использовались для проживания, а также общественные помещения и места для проведения ритуалов, - говорит археолог доктор Якоб Варди. - Между зданиями имелись аллеи, свидетельствующие о том, что поселение имело развитую планировку. В зданиях штукатурка иногда использовалась для создания полов и герметизации различных помещений".

Фото: Universität Tübingen
На дне водохранилища в Ираке обнаружен огромный дворец бронзового века

В некоторых зданиях были обнаружены захоронения с ритуальными подношениями. Кроме того, в местных гробницах были найдены уникальные предметы, сделанные из неизвестного типа камня, а также предметы из обсидиана - вулканического стекла. Последнее было привезено из Анатолии.

В захоронениях находились и морские раковины, некоторые из которых были привезены из Средиземного и Красного морей. Также при раскопках были найдены художественно изготовленные каменные браслеты ручной работы, выполненные в нескольких стилях.

"Судя по размерам браслетов, по нашим оценкам, их носили в основном дети, - говорят исследователи. - Мы также нашли тщательно обработанные алебастровые бусины и медальоны и браслеты из перламутра".

На дне Ионического моря найдены 2500-летние артефакты
Печать из Византии нашли на раскопках Великого Новгорода
Культура Арт Музеи и памятники В мире Ближний Восток Израиль Общество Наука
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков назвал первый шаг для нормализации отношений Москвы и Киева
Кабмин выделит средства на строительство жилья в Иркутской области
Сенатор США назвал "угрозой нацбезопасности" мобильное приложение FaceApp
В Госдуме призвали Зеленского не играть в одни ворота в диалоге с РФ
МИД РФ увидел позитивные подвижки по Донбассу