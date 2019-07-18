В Израиле раскопали мегаполис с предметами из неизвестного материала

Израильские археологи раскопали под Иерусалимом гигантское доисторическое поселение, в котором проживало большое количество жителей.

Об открытии со ссылкой на управление по делам древностей рассказывает Министерство иностранных дел Израиля. Подобное поселение эпохи неолита обнаружено впервые. Согласно полученным данным, в нем проживало по меньшей мере 2000-3000 жителей. Это гораздо больше, чем в любом другом поселении того времени.

Также были обнаружены тысячи наконечников стрел, топоров и ножей, ювелирных изделий и статуэток, произведенных здесь же людьми каменного века. К слову, место раскопок расположено примерно в пяти километрах к западу от Иерусалима, на берегу реки Сорек.

По подсчетам ученых, первое поселение возникло в этом месте еще около 20 тысяч лет назад. Похоже, около 9000 лет назад оно превратилось в настоящий мегаполис тех времен.

"В ходе раскопок были обнаружены большие здания, в том числе помещения, которые использовались для проживания, а также общественные помещения и места для проведения ритуалов, - говорит археолог доктор Якоб Варди. - Между зданиями имелись аллеи, свидетельствующие о том, что поселение имело развитую планировку. В зданиях штукатурка иногда использовалась для создания полов и герметизации различных помещений".

В некоторых зданиях были обнаружены захоронения с ритуальными подношениями. Кроме того, в местных гробницах были найдены уникальные предметы, сделанные из неизвестного типа камня, а также предметы из обсидиана - вулканического стекла. Последнее было привезено из Анатолии.

В захоронениях находились и морские раковины, некоторые из которых были привезены из Средиземного и Красного морей. Также при раскопках были найдены художественно изготовленные каменные браслеты ручной работы, выполненные в нескольких стилях.

"Судя по размерам браслетов, по нашим оценкам, их носили в основном дети, - говорят исследователи. - Мы также нашли тщательно обработанные алебастровые бусины и медальоны и браслеты из перламутра".