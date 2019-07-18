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18.07.2019 07:17
Рубрика: Спорт

Отец Неймара встретится с руководством "Ювентуса"

Текст: Максим Домчев

Отец нападающего "ПСЖ" Неймара, который также является агентом футболиста, в ближайшее время отправится в Турин, где проведет переговоры с "Ювентусом".

Источники в Италии уже подтвердили скорый приезд Неймара-старшего. По данным El Mundo Deportivo, отец и агент форварда "ПСЖ" уже договорился о встрече со спортивным директором клуба Фабио Паратичи.

Фото: AP Photo/Andre Penner
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Пока точная дата встречи неизвестна, но очевидно, что на ней будет обсуждаться вероятность трансфера футболиста из "ПСЖ" в "Ювентус". Напомним, что приоритетная цель Неймара - вернуться в "Барселону", однако из-за того, что клубы могут не договориться, бразилец озвучил и другие команды, за которые хотел бы выступать. И "Ювентус" находится в этом списке.

Между тем в самой Италии уже вовсю обсуждается потенциальная атакующая суперсвязка Криштиану Роналду - Неймар. Напомним, что бразилец за два сезона в ПСЖ забил 51 гол в 58 матчах и выиграл два титула чемпиона Франции. При этом в последнее время он не играет из-за травмы. В "Барселоне" всерьез обеспокоены тем, что за пять лет футболист 18 раз травмировался.

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