Песков назвал первый шаг для нормализации отношений Москвы и Киева

Освобождение главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом для нормализации отношений между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что шагом для диалога стало бы возвращение украинских моряков.

"Возвращение Вышинского - это могло бы быть прекрасным первым шагом", - сказал на брифинге Песков.

"В целом, любые шаги по освобождению людей будут только приветствоваться", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков также заметил, что в телефонном разговоре лидеров двух стран упоминалась идеальная формула "всех на всех", к которой хотелось бы прийти. "Но при этом делалась оговорка, что понимание слова "всех" у российской и украинской сторон разное в некоторых аспектах. Поэтому экспертам предстоит сблизить это понимание", - пояснил он.

Два президента во время телефонного разговора подтвердили намерение идти путем диалога во время решения проблемных и острых вопросов, также сказал Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, пока речь о встрече глав двух государств не идет. "Важно дождаться, когда на Украине пройдут выборы и без налета предвыборного ажиотажа можно будет серьезно решать серьезные проблемы", - заключил он.