Пленарное заседание VI Форума регионов СГ состоится в Петербурге

Новые стратегические задачи, констатируют эксперты, ставит накануне 20-летия Союзного государства VI Форум регионов Беларуси и России, пленарное заседание которого проходит 18 июля в Санкт-Петербурге. Оно посвящено межрегиональным связям как основе формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов двух стран.

В работе форума 18 июля примут участие Владимир Путин и Александр Лукашенко. Кстати, накануне, отвечая на вопрос журналистов, министр экономики Республики Беларусь Дмитрий Крутой дал понять, что концепт дальнейших действий по выработке предложений о белорусско-российской интеграции согласован обеими сторонами. Рабочая группа, уточнил он, "варианты программ, которыми главы государств обменялись в мае, естественно, отработала". По его словам, существуют различные варианты решения отдельных задач и вопросов. Это, предполагает министр, и будет обсуждаться на переговорах двух президентов.

Уверенность в содержательности предстоящей в городе на Неве белорусско-российской встречи на высшем уровне выразил и министр иностранных дел РБ Владимир Макей, которого цитирует БЕЛТА. Правда, он тоже констатировал наличие различных оценок по итогам заседания рабочих групп. "Думаю, в ходе встречи возможно будет их сблизить и выработать единое понимание того, каким должен быть процесс дальнейшей интеграции", - убежден глава внешнеполитического ведомства Беларуси.

В четверг в Северной столице предусмотрена на полях форума и встреча спикеров верхних палат обоих парламентов с органами государственной власти регионов. Запланировано подписание соглашений о межрегиональном сотрудничестве. Еще накануне во время работы секций были рассмотрены вопросы формирования общего образовательного, информационного пространства, культурно-гуманитарные, молодежные проекты, сотрудничество регионов и другие вопросы. А на экспертной сессии анализировалось стратегическое развитие Союзного государства.

К этому времени на форуме, сообщает агентство, который стартовал 16 июля, подписаны соглашения и коммерческие контракты. На заседании межпарламентской комиссии Совета Республики и Совета Федерации заключено четыре соглашения о сотрудничестве между советами депутатов регионов Беларуси и законодательными собраниями России.

Крупнейший дистрибьютор белорусской нефтехимии в России ООО "Белнефтехим-РОС" на расширенном заседании национальных деловых советов подписал пять контрактов на поставку в РФ продукции на пять миллиардов российских рублей. Еще одно важное соглашение подписано между российской государственной корпорацией "ВЭБ.РФ", банком БелВЭБ и БелАЗ - о поддержке экспорта совместной российско-белорусской продукции в третьи страны.