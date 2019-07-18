Пушков прокомментировал прогноз о техногенной катастрофе на Украине

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявления Киева, согласно которым без транзита российского газа Украина обречена на техногенную катастрофу. "Украине нужна не газовая война, а газовый мир с Россией", - написал Пушков в Twitter.

Сенатор также отметил, что ставка "Нафтогаза" на газовую войну и на победу в ней оказалась чистой авантюрой. Ранее Пушков уже отмечал, что "Нафтогаз" специально разрушила отношения с "Газпромом", чтобы потом стать спасением для украинцев, а в итоге только создала проблемы.

Напомним, бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что для нормального функционирования газотранспортной системы Украины через нее должно проходить не менее 45 миллиардов кубометров газа. И после прекращения транзита российского газа в конце года "система работать не будет".

Киев отказался от прямых закупок газа из России с конца ноября 2015 года из-за разногласий в цене и на фоне обострения политических взаимоотношений. Тем временем "Нафтогаз" продолжает покупать газ в Европе, в частности по реверсу, то есть это тот же российский газ, только перекупленный на западной границе Украины.