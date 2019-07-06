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Рубрика: Власть

Пушков прокомментировал угрозу техногенной катастрофы на Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался по поводу заявления главы "Нафтогаза" Андрея Коболева об угрозе техногенной катастрофы на Украине. Сенатор подчеркнул, что "Нафтогаз" специально разрушила отношения с "Газпромом", чтобы потом стать спасением для украинцев, а в итоге только создала проблемы.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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Пушков подчеркнул в Twitter, что украинская компания не способна разобраться с возникшими трудностями, поскольку ее руководители могут лишь выдвигать ультиматумы и инициировать конфликты.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не закачать нужный объем газа. Поэтому "Нафтогаз" не выплатит дивиденды, но закачает необходимые объемы голубого топлива.

"Коболеву надо думать о том, как бы его контору не закрыли за ненадобностью, если газ по ГТС поступать перестанет", - ранее заявлял Пушков по поводу требований "Нафтогаза" в адрес России.

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Месяц назад компания "Укртансгаз" предупредила о приближающейся чрезвычайной ситуации в стране из-за нехватки газа. Организация призналась, что не может расплатиться по контрактам на закупку топлива для собственных нужд. Глава "Нафтогаза" также уже говорил о том, что Украина столкнулась с проблемой нехватки финансовых средств для закупки газа.

Киев отказался от прямых закупок газа из России с конца ноября 2015 года из-за разногласий в цене и на фоне обострения политических взаимоотношений. Тем временем "Нафтогаз" продолжает покупать газ в Европе, в частности по реверсу, то есть это тот же российский газ, только перекупленный на западной границе Украины.

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