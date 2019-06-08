Пушков оценил выдвинутые "Нафтогазом" требования к России

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал требования в адрес России, которые касаются переговоров по поставкам газа на Украину, выдвинутые главой украинского "Нафтогаза" Андреем Коболевым. По его словам, "Нафтогаз" сейчас находится не в том положении, чтобы диктовать условия для переговоров подобного рода.

"Коболеву надо думать о том, как бы его контору не закрыли за ненадобностью, если газ по ГТС поступать перестанет", - написал российский сенатор в Twitter. Как отметил Пушков, такая наглость Коболева объясняется слабостью и тем, что в Киеве все время считают, что "Украине все должны". Пушков добавил, что "никто ничего не должен".

Ранее политик прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы скором принятии этой страны в состав Евросоюза. По мнению Пушкова, нищая Украина в ЕС никому не нужна, а украинский лидер оседлал столь любимую в антироссийских кругах Европы демагогию.