Пушков оценил выдвинутые "Нафтогазом" требования к России

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал требования в адрес России, которые касаются переговоров по поставкам газа на Украину, выдвинутые главой украинского "Нафтогаза" Андреем Коболевым. По его словам, "Нафтогаз" сейчас находится не в том положении, чтобы диктовать условия для переговоров подобного рода.
"Коболеву надо думать о том, как бы его контору не закрыли за ненадобностью, если газ по ГТС поступать перестанет", - написал российский сенатор в Twitter. Как отметил Пушков, такая наглость Коболева объясняется слабостью и тем, что в Киеве все время считают, что "Украине все должны". Пушков добавил, что "никто ничего не должен".
Ранее политик прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы скором принятии этой страны в состав Евросоюза. По мнению Пушкова, нищая Украина в ЕС никому не нужна, а украинский лидер оседлал столь любимую в антироссийских кругах Европы демагогию.
Нафтогаз не в том положении, чтобы ставить условия для переговоров. Коболеву надо думать о том, как бы его контору не закрыли за ненадобностью, если газ по ГТС поступать перестанет. Эта наглость от слабости, вечная киевская поза, будто Украине все должны. Никто ничего не должен.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 7 июня 2019 г.