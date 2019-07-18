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18.07.2019 11:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Отключения на Калининской АЭС не связаны с ядерной природой объекта

Текст: Александр Емельяненков
Три энергоблока Калининской АЭС отключились от энергосети по проектному алгоритму, когда стало некуда выдавать электроэнергию, а само это событие не связано с ядерной природой объекта электрогенерации. Такое объяснение произошедшему утром 18 июля дали в концерне "Росэнергоатом", одним из филиалов которого является Калининская атомная станция.
Фото: Константин Чалабов/РИА Новости Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Фото: Константин Чалабов/РИА Новости

К этому моменту было известно, что утром 18 июля, в 05:05 по мск из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на Открытом распределительном устройстве Калининской АЭС отключились высоковольтные линии электропередач "Белозерская" (750 кВ), "Опытная" (750 кВ). Как следствие, было отключены от сети первый, второй и четвертый энергоблоки. Реакторные установки энергоблоков №1 и №2 разгружены, реакторная установка энергоблока №4 остается на тепловой мощности и готова к набору нагрузки. Энергоблок №3 находится в работе. Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений.
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По словам Андрея Тимонова, который возглавляет Департамент коммуникаций "Росэнергоатома", отключение трех из четырех действующих на этой станции энергоблоков вызвано неисправностью - коротким замыканием - на одном из трансформаторов в распределительном устройстве рядом с АЭС. Такое "трансформаторное поле" есть при каждом мощном объекте генерации, включая гидро- и теплоэлектростанции, а его задача - обеспечить распределение и передачу вырабатываемого электричества в общую или региональную энергосистемы.

- Произошло замыкание в переключателе, - приоткрыл детали Андрей Тимонов. - Как следствие, отключился весь трансформатор, что в свою очередь повлекло отключение линий электропередач, идущих от станции. Энергоблокам стало некуда выдавать электроэнергию, и они по проектному алгоритму остановились и отключились от сети. Первые два энергоблока разгружены полностью, четвертый блок также отключен от сети, но реактор находится на мощности, и мы готовы оперативно его нагружать и подключать к энергосистеме.

Добавим: киловатты с Калининской атомной станции поступают в закольцованную энергосистему центральных регионов России и питают потребителей в Тверской области, где расположена эта АЭС, Москвы и Подмосковья, а также нескольких соседних областей и крупных городов.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Как заявил утром 18 июля представитель "Системного оператора", последствий для потребителей электроэнергии случившийся сбой на объекте в Тверской области не вызвал: никто не отключался, за счет резервов подача электроэнергии была оперативно нормализована. А в правительстве Тверской области сообщили, что комиссия Минэнерго России уже прибыла на Калининскую АЭС, где исследует обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, уже завтра, 19 июля, можно ожидать последовательное подключение к сети временно остановленных энергоблоков и возобновления их штатной работы.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область
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