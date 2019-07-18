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18.07.2019 13:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Появились подробности аварии на Калининской АЭС

Текст: Антон Валагин (Тверь)
Фото: Flickr.com Фото: Flickr.com
Фото: Flickr.com

Минэнерго опубликовало подробности аварийного отключения трех энергоблоков Калининской АЭС. Оно произошло в 5.05 после короткого замыкания на трансформаторе тока 750-киловольтной линии. Автоматическая защита отключила первую систему шин распределительной станции - она преобразует выработанную АЭС электроэнергию перед отправкой ее в Единую энергосистему России. Одновременно сработала автоматика, отключившая три из четырех реакторов станции. Энергоблоки № 1 и 2 были заглушены полностью, поскольку выработанную ими энергию стало некуда девать. Четвертый энергоблок остался на ходу в режиме тепловой мощности - его можно сравнить с холостым ходом. Причиной остановки энергоблока № 4 стал прорыв уплотнителя в турбине, сообщили ТАСС в диспетчерской службе АЭС.

Фото: Константин Чалабов/РИА Новости
Отключения на Калининской АЭС не связаны с ядерной природой объекта

После аварии на Калининской АЭС две высоковольтные линии электропередач - "Белозерская" и "Опытная", напряжением по 750 киловольт каждая, - оказались обесточены. Рабочая мощность станции упала на 3000 мегаватт. Частота в ЕЭС России отклонилась от допустимого предела 50 плюс-минус 0,05 Гц, минимальное значение составило 49,821 Гц. Потребители этого не ощутили, сообщили в Минэнерго.

В 5.13 центральный диспетчерский пункт ЕЭС дал команду запустить 12 энергоблоков шести тепловых электростанций в четырех регионах России. В 5.26 частота в ЕЭС России доведена до 49,95 Герц. Еще через 18 минут станция электропередачи "Опытная" переведена в транзитный режим, на Калининской АЭС начались аварийно-восстановительные работы.

- После выяснения причин ЧП будет решено, какие энергоблоки и в какой последовательности будут включаться, - сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Удомли, где находится АЭС. Там не исключили, что восстановление работы станции (полное или частичное) произойдет уже 19 июля.

На Калининской АЭС работает комиссия Минэнерго, радиационный фон на АЭС и в ее окрестностях не превышает норму.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область
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