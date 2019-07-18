Найденные под Пензой кости принадлежат мужчине, жившему 3 тыс лет назад

Следователи передали в Пензенский государственный университет останки человека, давность захоронения которого составила более трех тысяч лет, сообщает СУ СК по региону.

Отметим, в июне 2018 года в селе Рамзай Мокшанского района местные жители обнаружили закопанные кости человека. Для установления срока давности захоронения останки отправили в новосибирский Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения Российской Академии Наук. Ученые исследовали фрагменты и установили их "возраст" с помощью уникальной научной установки, созданной для проведения сверхчувствительных анализов методом ускорительной масс-спектрометрии.

Следователи передали уникальные по давности захоронения в антропологическую лабораторию кафедры "Анатомия человека" медицинского института Пензенского государственного университета для дальнейшего изучения. В лаборатории ТАСС сообщили, что, скорее всего, останки принадлежат мужчине, умершим в возрасте от 18 до 35 лет. Судя по массивному скелету и рельефу в местах прикрепления связок и мышц, он, вероятно, испытывал при жизни серьезные физические нагрузки.