"Ослеп" самый большой в Евразии телескоп

Расположенный в Карачаево-Черкесии самый большой в Евразии телескоп БТА Специальной астрофизической лаборатории РАН "ослеп". Так как главный инструмент для астрономических наблюдений - новое шестиметровое зеркало нуждается в доработке. Для продолжения научных исследований на телескопе будет смонтировано прежнее оборудование.

"Старое зеркало телескопа устанавливается временно, проект не завершен. Обновленное зеркало необходимо доделывать. Поскольку этот процесс длительный, мы возвращаем старое зеркало, чтобы телескоп не простаивал", - сообщил ТАСС заместитель директора обсерватории по научной работе Дмитрий Кудрявцев.

Операция по смене зеркал, весом по 42 тонны, продлится до осени. Специалистам САО РАН предстоит проделать большую работу с астрономической точностью.

"Это собственно сама замена зеркал, установка разгрузок, юстировка, технические наблюдения для того, чтобы измерить форму поверхности и окончательно выставить положение зеркала относительно телескопа", - отметил Кудрявцев.

В завершение старое зеркало пройдет процедуру алюминирования - нанесение на поверхность нового отражающего покрытия.

Напомним, что в 2013 году на Лыткаринском заводе оптического стекла начались работы по изготовлению для телескопа БТА зеркала. Его диаметр - шесть метров, вес - 42 тонны. Стоимость работ составила около 250 миллионов рублей. В феврале 2018 года началась операция по доставке уникального оборудования из Подмосковья в Карачаево-Черкесию. Для зеркала пришлось конструировать специальный кран и тягач, который перевозил бы 42-тонный груз. Драгоценное зеркало поместили в специальный контейнер с сейсмическими и температурными датчиками: первые регистрировали колебания, испытываемые зеркалом в процессе перевозки, вторые - температуру. Если показания приборов отходили от нормы, инженеры останавливали автопоезд, поэтому зеркало везли восемь дней. В июле 2018 года ученые начали тестировать обновленное зеркало, которое, как оказалось не соответствующим техническому заданию.

Окончательное решение о судьбе нового зеркала будет принято межведомственной комиссией с участием представителей Специальной астрофизической обсерватории РАН, Лыткаринского завода и НПО "Оптика".

Справка "РГ"



Специальная астрофизическая обсерватория РАН заработала 3 июня 1966 года на Северном Кавказе у подножия горы Пастухова в Карачаево-Черкессии. Располагает двумя крупными телескопами: работающим в оптическом диапазоне БТА и радиотелескопом РАТАН-600. В обсерватории работают 420 сотрудников, из которых более ста - научные работники.