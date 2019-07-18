"Ослеп" самый большой в Евразии телескоп

"Старое зеркало телескопа устанавливается временно, проект не завершен. Обновленное зеркало необходимо доделывать. Поскольку этот процесс длительный, мы возвращаем старое зеркало, чтобы телескоп не простаивал", - сообщил ТАСС заместитель директора обсерватории по научной работе Дмитрий Кудрявцев.
Операция по смене зеркал, весом по 42 тонны, продлится до осени. Специалистам САО РАН предстоит проделать большую работу с астрономической точностью.
"Это собственно сама замена зеркал, установка разгрузок, юстировка, технические наблюдения для того, чтобы измерить форму поверхности и окончательно выставить положение зеркала относительно телескопа", - отметил Кудрявцев.
В завершение старое зеркало пройдет процедуру алюминирования - нанесение на поверхность нового отражающего покрытия.
Напомним, что в 2013 году на Лыткаринском заводе оптического стекла начались работы по изготовлению для телескопа БТА зеркала. Его диаметр - шесть метров, вес - 42 тонны. Стоимость работ составила около 250 миллионов рублей. В феврале 2018 года началась операция по доставке уникального оборудования из Подмосковья в Карачаево-Черкесию. Для зеркала пришлось конструировать специальный кран и тягач, который перевозил бы 42-тонный груз. Драгоценное зеркало поместили в специальный контейнер с сейсмическими и температурными датчиками: первые регистрировали колебания, испытываемые зеркалом в процессе перевозки, вторые - температуру. Если показания приборов отходили от нормы, инженеры останавливали автопоезд, поэтому зеркало везли восемь дней. В июле 2018 года ученые начали тестировать обновленное зеркало, которое, как оказалось не соответствующим техническому заданию.
Окончательное решение о судьбе нового зеркала будет принято межведомственной комиссией с участием представителей Специальной астрофизической обсерватории РАН, Лыткаринского завода и НПО "Оптика".
Справка "РГ"
Специальная астрофизическая обсерватория РАН заработала 3 июня 1966 года на Северном Кавказе у подножия горы Пастухова в Карачаево-Черкессии. Располагает двумя крупными телескопами: работающим в оптическом диапазоне БТА и радиотелескопом РАТАН-600. В обсерватории работают 420 сотрудников, из которых более ста - научные работники.