В мире
18.07.2019 11:13
Текст: Юрий Сизов

Минск намерен увеличивать экспорт услуг в Ленинградскую область

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Перспективы дальнейшего промышленного и жилищного строительства в Ленинградской области региональные власти связывают и с темпами ускоренной кооперации с партнерами из Беларуси. Об этом свидетельствуют итоги визита в российский регион делегации Министерства архитектуры и строительства РБ во главе с отраслевым министром Дмитрием Микуленком, информирует 18 июля БЕЛТА. "Белорусские предприятия заинтересованы участвовать в долгосрочных целевых программах, реализуемых в России", - отметили в отраслевом министерстве.

Фото: Андрей Александров / РИА Новости
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"Дорожная карта" взаимных проектов рассматривались на встречах с руководством области, представителями администраций районов Санкт-Петербурга и бизнес-сообщества. Кроме того, в повестку деловых встреч вошли переговоры с компаниями-производителями товарного бетона. Обсуждалось и участие белорусских строителей в возведении социальных, инфраструктурных, промышленных объектов, инвестиционное строительство школ, детских садов, больниц и поликлиник с привлечением кредитных ресурсов ОАО "Банк развития Республики Беларусь".

Представители министерства смогли оценить и потенциальные площадки для возведения будущих сооружений. Кстати, аналогичные проекты уже реализуются белорусскими строителями в Калужской области.

По итогам прошлого года, уточняет агентство, только в Ленинградскую область предприятия строительного комплекса Беларуси поставили продукции на $160,4 млн, что на 27,6% больше, чем годом раньше. Основу экспорта составили стеновые материалы, строительные металлоконструкции, сборные железобетонные детали, цемент и другая промышленная продукция.

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