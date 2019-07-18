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18.07.2019 16:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Выписаны первые двое детей, отравившихся в крымском лагере

Текст: Илья Изотов

В Крыму из евпаторийской городской больницы выписаны первые двое детей из Татарстана, госпитализированных во вторник с признаками острой кишечной инфекции из детского лагеря "Лучистый". ОБ этом "РГ" сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Роспотребнадзор выявил источник заражения в крымском лагере

- Двое детей выписаны в связи с обращением родителей, - уточнили в ведомстве. - По состоянию на 15 часов 18 июля всего госпитализированными остаются 55 человек - 50 детей и пять вожатых.

В изоляторе лагеря находятся еще шесть человек. Всем заболевшим детям назначена антивирусная терапия и процедуры для очищения организма от токсичных веществ. Сейчас пациенты переведены на питьевой режим и находятся на карантине.

Для родителей детей, находящихся в лагере, работает телефон горячей линии +7 (967) 772-87-77, по которому можно узнать о состоянии здоровья.

Напомним, эпидемиологическое расследование причин отравления детей проводит Роспотребнадзор. По предварительному заключению экспертов, причиной вспышки инфекции стал норовирус, а источником заражения - салат. Носителями вируса скорее всего были работники столовой, которые сейчас отстранены от работы. СКР расследует уголовное дело по факту нарушения требований безопасности здоровья потребителей и санитарно-эпидемиологических правил.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отравления в детских лагерях
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