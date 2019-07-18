Служба поддержки FaceApp не справляется с запросами на удаление фото

Служба поддержки приложения FaceApp оказалась перегруженной от запросов пользователей. Об этом заявил основатель компании-разработчика Ярослав Гончаров.

"Мы принимаем запросы от пользователей на удаление всех их данных с наших серверов. Наша служба поддержки в настоящее время перегружена, но эти запросы имеют наш приоритет", - цитирует Гончарова ТАСС.

Основатель FaceApp также отметил, что компания не передает и не продает данные о пользователях третьим сторонам. По словам Гончарова, в "облако" загружается только та фотография, что была выбрана пользователем, другие фотографии со смартфона на сервера не загружаются. Кроме того, "большинство изображений удаляются из "облака" в течение 48 часов с даты загрузки".

Напомним, приложение FaceApp второй раз за последние два года становится суперпопулярным и занимает верхние строчки в App Store и Play Маркет. Приложение с помощью нейросетей позволяет состарить или омолодить лицо на фотографии.

Приложение разработано компанией Wireless Lab из Санкт-Петербурга. Ранее член Сената США Чак Шумер назвал FaceApp угрозой национальной безопасности страны, поскольку российские разработчики якобы получают доступ к фотографиям и личным данным пользователей, в том числе американцев. Разработчики опровергли эти обвинения.