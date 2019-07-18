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Создатели "приложения для старения" FaceApp ответили на обвинения

18.07.2019,  
11:21
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: Антон Благовещенский/РГ
Фото: Антон Благовещенский/РГ

Разработчики приложения FaceApp, помогающего изменить внешность человека на фото с помощью алгоритмов нейронных сетей, сообщались с изданием TechCrunch и попытались опровергнуть обвинения в нарушении конфиденциальности.

Опасения экспертов вызвали по меньшей мере два момента. Первый - приложение не сообщало пользователям, что обработка фото происходит не на устройстве, а на удаленном сервере.

Второй - FaceApp мог брать для обработки фото из галереи, даже если в системных настройках был установлен запрет на доступ к фотографиям. Кроме того, многие опасаются, что разработчики собирают и отправляют данные о пользователях третьим лицам.

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В своем заявлении разработчики FaceApp сообщили следующее:

1. Обработка фото осуществляется в облаке с использованием мощностей AWS (Amazon Web Services) и Google Cloud. Загружается только файл, выбранный пользователем.

2. Загруженная фотография может быть сохранена в облаке, чтобы пользователь не загружал ее повторно, однако большинство фото удаляются в течение 48 часов.

3. Разработчики принимают заявки на удаление пользовательских данных. Это можно сделать через меню "Настройки - Поддержка - Сообщить об ошибке", указав "конфиденциальность" в строке subject.

4. Все возможности FaceApp доступны без входа в систему, когда происходит идентификация пользователя. 99 процентов пользователей не входят в систему, и у разработчиков нет доступа к каким-либо данным, которые могли бы идентифицировать человека.

5. Создатели FaceApp не продают и не передают какие-либо данные третьим лицам.

6. Хотя группа по исследованиям и разработкам находится в России, пользовательские данные не передаются в Россию.

Напомним, что FaceApp стал вновь популярным в июле этого года, однако многие сомневаются в благонамеренности его создателей, пытаясь уличить мобильную программу в доступе к частной информации.

Так, например, американский политик, сенатор Чак Шумер назвал FaceApp возможной угрозой национальной безопасности США. Он призвал Федеральное бюро расследований изучить риски, связанные с тем, что приложение, разработанное в России, требует "полный доступ к фотографиям и личным данным".

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