ТПП РФ предложила ввести семейные патенты для бизнеса

Новости

"Газпром" рассчитывает согласовать с Данией "Северный поток-2" осенью 17:52
Из гробницы Тутанхамона извлекли большой золотой гроб 17:50
Отца темнокожей русалочки может сыграть испанец Хавьер Бардем 17:49
Парикмахер назвала 13 грубых ошибок при расчесывании волос 17:45
Болгарские археологи впервые показали "невиданное" оружие древних 17:44
Под Тверью один человек погиб при взрыве бочки с топливом 17:40
Сериал "Сплетница" перезапустят 17:33
Матвиенко: Взаимное признание виз с Беларусью - вопрос ближайшего будущего 17:32
В Анапе запретили плавать в море на матрасах и катамаранах 17:27
В Греции нашли неизвестно как построенную гигантскую древнюю пирамиду 17:20
Суд арестовал и. о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области 17:13
На Алтае подростка осудили за убийство двоих строителей 17:11
Закрытые станции метро в Москве откроют на два дня раньше 17:08
Lada Xray Cross "для города": видео и новые фото 17:00
Экс-форварда "Ливерпуля" наказали за игру на тотализаторе 16:59
На матч между "Сочи" и "Зенитом" в РПЛ проданы все билеты 16:51
ЦБ оценил выплаты компаний по внешним долгам во 2-й половине 2019 года 16:42
В Калининграде эвакуировали посетителей нескольких ТЦ 16:42
Выписаны первые двое детей, отравившихся в крымском лагере 16:27
Двух астраханских бизнесменов арестовали по делам об аварийном жилье 16:27
Производитель FIFA 20 потерял более 700 млн евро из-за "Ювентуса" 16:25
Найденные под Пензой кости принадлежат мужчине, жившему 3 тыс лет назад 16:22
"Мисс Москва" отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии 16:22
В Башне Согласия в Магасе сыграют Эрнесто Инаркиев и Сергей Карякин 16:21
Под Ростовом на трассе "Дон" столкнулись пять автомобилей 16:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему в России дешевеет сахар
Почему в России дешевеет сахар
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Реконструкция показала: до полного крушения Нотр-Дама оставались минуты
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
Климатолог назвал сроки наступления в России аномальной жары
18.07.2019 17:44
Рубрика: Экономика

ТПП РФ предложила ввести семейные патенты для бизнеса

Текст: Игорь Зубков
Торгово-промышленная палата России предлагает ввести "семейные патенты" для субъектов семейного предпринимательства. Об этом "РГ" рассказала вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова.
Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости

"Сегодня участники семейного бизнеса не мотивированы к официальному трудоустройству в своей компании в связи с крайне высокой зарегулированностью трудового законодательства и отсутствием доступной, понятной формы легализации отношений с государством", - объясняет она.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Эксперты рассказали, какой бизнес можно открыть в жилом доме

Согласно этому предложению, работать по патенту смогут исключительно члены семьи. К ним ТПП РФ предлагает относить не только супругов, их родителей, детей, но и братьев, сестер, внуков, а также дедушек и бабушек каждого из супругов, братьев и сестер родителей каждого из супругов. Министерство экономического развития предлагает расширить этот список за счет приемных детей.

По словам Дыбовой, предприниматели и эксперты уверены, что "семейные патенты" позволят легализовать участников семейных предприятий, обеспечить им социальные гарантии, снизить нагрузку на каждого члена семьи по выплате обязательных платежей, урегулировать трудовые отношения внутри семейного предприятия, а также увеличить бюджеты регионов за счет налогов и страховых взносов.

Еще одним предложением ТПП РФ является введение прогрессивной шкалы налогообложения по упрощенной системе налогообложения с определением совокупного необлагаемого минимума для семейного предприятия, сказала Дыбова.

В среду Минэкономразвития опубликовало проект поправок в закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ", закрепляющие понятие "семейное предприятие" (накануне такую инициативу ТПП РФ поддержал президент).
ТПП: Россия полностью достигла продовольственной безопасности

Субъект МСП предполагается признавать семейным предприятием, если члены одной семьи владеют более чем половиной компании ‎и один из членов семьи ее возглавляет, или же если к одной семье относятся не менее половины членов производственного кооператива, потребительского кооператива, крестьянского (фермерского) хозяйства, не менее половины работников индивидуального предпринимателя.

Однако пока неясно, какие возможности может давать этот статус. Минэкономразвития и Минфин на запрос об этом не ответили, Минтруд лишь сообщил, что законопроект только поступил в министерство и находится на рассмотрении.

Экономика Бизнес Фонды, ассоциации и союзы Торгово-промышленная палата России Господдержка малого бизнеса
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле обосновали решение о гражданстве РФ для жителей Украины
Кабмин выделит средства на строительство жилья в Иркутской области
Google оштрафовали в России на 700 тысяч рублей
Иран объявил о задержании танкера с контрабандой в Персидском заливе
Сенатор США назвал "угрозой нацбезопасности" мобильное приложение FaceApp