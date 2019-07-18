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18.07.2019 17:20
Рубрика: Общество
Проект: Наука

В Греции нашли неизвестно как построенную гигантскую древнюю пирамиду

Текст: Денис Передельский

Археологи обнаружили на крошечном острове Даскалио самый древний монументальный комплекс зданий, когда-либо найденный при раскопках объектов "греческого мира".

Как сообщает Greek Reporter, Даскалио расположен недалеко от Кикладского острова Керос, частью которого он когда-то был. До сих пор эта территория считалась естественным островом-горой. Однако археологи выяснили, что "гора" является древнейшей пирамидой - ровесницей египетских пирамид.

Фото: Eyal Marco, Israel Antiquities Authority
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При раскопках был найден гигантский монументальный комплекс, возведенный из мрамора. Его возраст составляет по меньшей мере 4600 лет. Комплекс возвела более древняя и более развитая цивилизация, чем минойская. Что именно это был за народ, пока не установлено.

Поразила ученых и форма комплекса. Он представляет собой гигантскую пирамиду, внутри которой сохранилось большое количество артефактов. Ученые считают, что мрамор для строительства был доставлен с близлежащих Эгейских островов.

Однако возникает много вопросов. Например, как удалось древнему народу перевезти такой груз на крошечных деревянных кораблях? Согласно предложенной гипотезе, огромное количество белого мрамора весом до 10 тысяч тонн было доставлено с острова Наксос, расположенного более чем в 10 километрах от Даскалио.

Археологи подсчитали, что для этого потребовалось бы свыше 3500 поездок на кораблях с 24 моряками, непрерывно гребущими в течение пяти часов в открытой воде.

"Это, безусловно, была самая крупная доисторическая морская транспортная операция из всех известных науке в любой точке мира, - говорит доктор Джулиан Уайтрайт, ведущий морской археолог из Университета Саутгемптона. - Это показывает, насколько важным и неотъемлемым элементом культуры было мореплавание для народов Эгейских островов раннего бронзового века".

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