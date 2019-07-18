В Кремле обосновали решение о гражданстве РФ для жителей Украины

Внутренним делом России назвали в Кремле выдачу паспортов РФ жителям Луганской и Донецкой областей Украины.

Решение президента аргументировано и понятно, вопрос давно назрел, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, сколько просьб и обращений поступало из упомянутых регионов Украины и самопровозглашенных республик от граждан. Эта тема поднималась в ходе последней Прямой линии", - напомнил он.

Идею президента Украины Владимира Зеленского проработать вопрос о выдаче паспортов этническим украинцам в других государствах Песков назвал внутренним делом Украины. Как и внутреннее дело России - принимать решения по выдаче паспортов жителям Луганской и Донецкой областей Украины.

Пресс-секретарь президента также напомнил, что Россия не признает второго гражданства.

"Поэтому в любом случае, даже если граждане России и получат второе гражданство, они все равно будут оставаться гражданами России, пользоваться всеми предусмотренными законодательством правами и обязанностями", - заключил он.